Беларусь назвали самой пунктуальной страной в рейтинге задержек авиарейсов

Беларусь признана самой пунктуальной страной в плане задержек авиарейсов, говорится в исследовании AirHelp. За рассмотренный период с 31 марта по 15 июня только 6 процентов всех рейсов отправлялись из Беларуси с отклонениями от расписания.

Самым непунктуальным в рейтинге оказался Китай, где более 135 тысяч рейсов в этот период вылетели из аэропортов не по плану. Почти каждый третий из более чем 390 тысяч рейсов был задержан как минимум на 15 минут или отменен. На втором месте - Германия (25 процентов непунктуальных рейсов), на третьем - Греция (24 процента).

С наименьшими отклонениями в расписании, помимо Беларуси, самолеты вылетают из Молдовы, Казахстана и Латвии.

В России за рассмотренный период было 12 500 задержек и отмен, что составляет почти 10 процентов от общего числа перелетов.