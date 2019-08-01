Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года

Число жителей России, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, выросло с начала года почти на 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов России (ФССП), сообщает ТАСС.

Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП. Общая сумма долга граждан, находящихся в стоп-листе Пограничной службы, составляет 1,47 трлн рублей.

Самый большой прирост должников, которым запрещен выезд с территории РФ, произошел в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Меньше всего - на Урале.