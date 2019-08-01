Дело о первом в Испании ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал пользователь электросамоката, может закончиться всего лишь выплатой штрафа. Завершившееся расследование длилось почти год и привело к жарким дебатам о необходимости регулирования этой сферы, тем более что новые средства передвижения с каждым днем становятся все популярнее.

ДТП произошло 13 августа 2018 года, когда молодой человек, управлявший электросамокатом, налетел на 90-летнюю женщину, которая от столкновения упала на землю и ударилась головой. Через несколько часов она скончалась в больнице от внутреннего кровоизлияния. Полиция завела дело о причинении смерти по неосторожности, поскольку двигался самокат достаточно медленно (со скоростью менее 10 км в час), а управлявший им молодой человек в момент столкновения говорил по телефону. Но в итоге совершенное им преступление было признано прокуратурой относительно легким, в наказание за которое, по Уголовному кодексу, предусмотрен штраф (и то в том случае, если суд признает его виновным). Теоретически близкие погибшей могли бы добиться выплаты компенсации, но у женщины не оказалось ни мужа, ни детей, а племянникам, которые и обратились в суд, выплаты по закону не положены.

Электросамокаты появились на улицах городов еще несколько лет назад, но в Испании, как и во многих других странах, до сих пор нет правил пользования ими, по крайней мере, на общегосударственном уровне. Пока правила передвижения по улицам на электросамокатах установили только в Мадриде, Барселоне и Валенсии. В Вальядолиде в прошлом году был выписан первый штраф за быструю езду на электросамокате.