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Рубрика: Происшествия

Директор ФССП: Необходимость в визитах к судебному приставу отпадет

Текст: Иван Петров
Руководство Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в ближайшие годы намерено разгрузить очереди граждан на личный прием к судебным приставам. Для этого будет реализовано сразу несколько масштабных проектов, основной из которых - создание информационного суперсервиса.
Дмитрий Аристо. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Дмитрий Аристо. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Дмитрий Аристо. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

О будущем процесса принудительного исполнения судебных решений в России журналистам рассказал директор ФССП Дмитрий Аристов. Он 1 августа открыл в Москве международную конференцию, на которую съехались представители служб, аналогичных российской ФССП, более чем из 60 стран.

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"Я недавно решил проверить работу наших подразделений и пошел в Москве в одно из них. Естественно, инкогнито. Полчаса мне пришлось ждать в очереди, только чтоб попасть на прием к судебному приставу", - рассказал во время пресс-подхода в перерыве конференции Дмитрий Аристов.

Причина огромных очередей, по словам директора ФССП, в том, что людям приходится идти к приставу за уточнением любого вопроса. Поэтому сейчас служба работает над созданием информационного сервиса, который сможет виртуально решать все вопросы как должника, так и взыскателя.

"Будущее исполнительного производства, как оно нам представляется, - это суперсервис "Цифровое исполнительное производство". Сервис охватит все жизненные ситуации должника и взыскателя, связанные с оборотом исполнительного документа, включая его исполнение в банках, по месту работы, в службе судебных приставов. Он предусматривает создание новых каналов взаимодействия граждан и бизнеса с государством в ходе исполнительного производства, повышение качества существующих сервисов", - отметил директор ФССП.

Такой сервис предполагает поэтапное внедрение новшеств в институт исполнения. Поэтому будут расширены объем и способы информирования сторон исполнительного производства, а также решены проблемы идентификации должника.

Фото: Pixabay
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Планируется перейти не только на электронный документооборот с судами, но и подключить к ФССП России более 60% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются сторонами исполнительного производства (например, организации топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, организации, осуществляющие перевозки, и другие).

"Одним из ключевых мероприятий при реализации суперсервиса станет внедрение реестровой модели принудительного исполнения, ведение реестра исполнительных документов и отказ от оборота исполнительных документов как в бумажном, так и в электронном виде", - сказал глава ФССП, добавив, что "выдача на руки исполнительного документа в дальнейшем и направление в службу судебных приставов для исполнения органом, его выдавшим, будут исключены".

Основанием же для удержания (списания) средств будет являться не исполнительный документ (его оригинал, экземпляр), а запись, сделанная органом, его выдавшим, в реестре. Вместо предъявления исполнительного документа в банк, работодателю или в службу приставов взыскателю достаточно будет написать заявление об удержании (списании) с указанием идентификатора исполнительного документа в МФЦ либо сделать на портале госуслуг отметку о своем решении.

При этом реестр исполнительных документов не будет являться публичным, доступ к нему будет предоставляться только сторонам исполнительного производства, их представителям, органам, выдавшим исполнительный документ, судебным приставам-исполнителям (при наличии исполнительного производства), банкам и работодателям должника.

По словам Аристова, реестровая модель принудительного исполнения решит проблемы подделки исполнительных документов и двойного списания, ну и разгрузит те самые очереди.

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Внедрение реестра запланировано не ранее 2021 года. Однако в качестве прототипа реестра исполнительных производств уже рассматривается возможность введения упрощенного механизма для исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях за несоблюдение правил дорожного движения, которые были зафиксированы в автоматическом режиме. Как правило, это взыскание штрафов, не превышающих 3000 рублей. "Предполагается, что эта категория исполнительных документов будет исполняться без возбуждения исполнительного производства за счет электронного формирования процессуальных документов и списания денежных средств со счета должника", - сказал глава ФССП.

Камеры на дорогах не только штрафуют, но еще и помогают приставам разыскивать тех, кто уклоняется от выплаты задолженностей. "В Москве мы используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников. В этом направлении мы и будем идти. Сейчас в России дорабатывается ряд миграционных автоматизированных информационных систем, который позволит оперативно находить должников по всей территории РФ", - сообщил главный судебный пристав.

Кроме того Аристов успокоил россиян, сказав, что никаких ужесточений в процедуре взыскания не планируется. "Мое интервью, в котором я сказал об упрощенном порядке взыскания, не совсем правильно интерпретировали. Сообщали, что вскоре станут снимать средства со счетов без уведомлений должников. Это не так. Ничего не изменится для должников", - сказал Аристов.

Не планируется и никаких новых механизмов влияния на должников. "В некоторых странах должникам могут ограничить доступ к получению различных госуслуг. И нам представляется логичным, например, запрет должнику на регистрацию транспортного средства. Но это не более чем обсуждения на экспертном уровне. Работать же будем исходя из имеющегося инструментария. Потенциал использования в первую очередь розыскного характера у нас есть", - отметил Аристов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В настоящее время приставы вправе ограничивать должникам выезд за рубеж и приостанавливать действие водительских удостоверений (только по некоторым долгам).

А вот, на кого приставы зуб точат, - это отцы, которые увозят детей от матерей после развода вопреки судебным решениям. Таких не так уж много - около 800 случаев по стране, но все они, по словам Аристова, резонансные. Поэтому руководство ФССП предлагает ввести уголовную ответственность для таких отцов. Соответствующий законопроект, по словам директора ФССП, уже в Госдуме.

В настоящее время пристав, даже отыскав отца, скрывающегося от бывшей супруги с ребенком, никак повлиять на него не может. Предусмотренной административной ответственности недостаточно. "Да и ненормально это бегать за таким отцом, устраивать засады. Время проходит, ребенок отвыкает от матери", - отметил Аристов.

Происшествия Правосудие Правительство Минюст ФССП Полномочия судебных приставов
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