Экс-игрок клубов НБА "Вашингтон" и "Нью-Йорк" Рон Бэйкер перешел в ЦСКА

Новичок призван усилить заднюю линию армейцев после ухода лидеров команды Нандо Де Коло и Серхио Родригеса. Отмечается, что 26-летний Бэйкер станет первым "представителем коренного народа Америки", которым являются индейцы, в ЦСКА.

"Восхищен той возможности, которую предоставил мне ЦСКА. Большое спасибо за нее. Внутрикомандная повседневная культура и достижения на паркете - это именно то, что я искал в клубах, будучи свободным агентом во время нынешнего межсезонья. Невероятно благодарен и, прежде всего, готов сражаться для болельщиков ЦСКА", - заявил Бэйкер.

Бэйкер выступал в НБА последние три года. В общей сложности он провел в североамериканской лиге 96 игр, в которых в среднем набирал 3,1 очка, делал 1,4 подбора и 1,8 передачи.

"Мы подписали игрока, который является новичком для европейского баскетбола, но он со всем настроем и решительностью относится к переходу в ЦСКА, к возможности расти профессионально, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Рон - жесткий, неуступчивый игрок, хороший защитник. Ему пришлось играть на высоком соревновательном уровне в каждом турнире, в котором он принимал участие - в университетском баскетболе, НБА, G-лиге. С интересом жду возможности поработать вместе".

Итудис также сообщил, что армейцы планируют "подписать еще одного игрока и тем самым завершить летнюю трансферную кампанию".

Ранее стало известно, что от переезда в Россию отказался титулованный защитник Джереми Лиин, карьера которого в НБА в последние сезоны складывается неудачно.