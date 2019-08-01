Федор Добронравов расскажет в Минске о съемках в новой комедии

Начались съемки комедии "От печали до радости" режиссера Эдуарда Парри с Федором Добронравовым, Виктором Добронравовым и Иваном Добронравовым в главных ролях. Это первая совместная работа актерской династии Добронравовых. Кстати, народный артист России Федор Добронравов 29 октября 2019 года выступит в Минске, где на творческом вечере расскажет о съемках фильма, порадует исполнением песен, ответит на вопросы зала.

В центре сюжета фильма "От печали до радости" история крепкой дружной семьи Трифоновых, рабочей династии, которая трудится на местном градообразующем предприятии - вертолетном заводе. Володя Трифонов (в исполнении Федора Добронравова) - глава семьи, передовик труда, участник и победитель заводских конкурсов художественной самодеятельности, добрый мужик с чувством юмора. Все в семье хорошо, пока не приходит беда - младший сын Пашка (Иван Добронравов) влюбляется... в женщину (ее играет актриса Ирина Пегова) из покрасочного цеха, намного старше его, да еще и с тремя детьми.

Родители начинают борьбу за сына. Будущая "невестка" не устраивает родителей. В этой борьбе они чуть не разрушают жизнь сына. Владимир заново переживает и свою собственную, единственную любовь к жене (актриса Инга Оболдина). Он понимает, что у каждого свой путь и нельзя построить жизнь другого человека так, как хочется тебе.

Федор Добронравов: У меня давно была мечта сняться в одном фильме со своими сыновьями Виктором и Иваном, которые так же, как и я стали актерами. - Рассказывает Федор Добронравов. - У нас получается тоже династия, только актерская. Вот в этом проекте эта мечта и воплощается. Надеюсь, "От печали до радости" будет любим зрителем, как и фильм "Жили. Были" - первый проект нашего продюсерского центра, как всенародный телефильм " Сваты", последний сезон которого снимали в Беларуси.

Как пришла идея фильма?

Федор Добронравов: Наш новый фильм мы задумали снимать еще два года назад. Вспоминая такие прекрасные фильмы нашего детства как "Девчата", "Высота", "Весна на заречной улице", мы подумали, что в современном кинематографе совсем нет фильмов о человеке, который строит все эти корабли, самолеты, дома, вертолеты. О простом человеке, который и делает нашу страну сильной своим трудом. И мы обратились к сценаристу Алексею Бородачеву с просьбой написать нам такую историю о герое, который работает на заводе. И не только он сам, но и вся его семья.

- Это кино про настоящую породу мужчин, которая сейчас, когда все стало настолько "унисекс”, к сожалению, практически истреблена. Сейчас настоящих мужиков уже и не найдешь. - Говорит актриса Инга Оболдина. - Правда есть такие "настоящие" как Бэтмены, но наше кино не про них. У нас мужики из реальной жизни,со своими радостями и печалями, со своим юмором...У которых, если любить - так на всю жизнь, драться - так до крови, братья - значит на век! Ну а в центре - житейская история, очень узнаваемая, но в тоже время любопытная, с широким спектром эмоций, поэтому по-актерски в этом очень интересно существовать. Хочу отметить мое сложившееся счастливое партнерство: замечательная Ирина Пегова и сразу "оптом" трое Добронравовых, это настоящий подарок судьбы и огромная радость. Играть вместе с ними одно удовольствие, это тот случай, когда все могут все!”

Эдуард Парри, режиссер: "Я убежден, что хороший кастинг - это 80 процентов успеха фильма. Вместе с продюсерами мы решили пригласить в проект актерскую семью Добронравовых, все трое большие профессионалы и прекрасные актеры. Актрис на главные женские роли мы искали долго, но и Инга Оболдина, и Ирина Пегова были приняты единодушно. А насчет сценария Алексея Бородачева у меня не было никаких сомнений, я как будто читал историю из своей собственной жизни, жизни своей семьи, ведь у меня у самого двое взрослых, не женатых пока сыновей. Я вижу, что сейчас людям не хватает таких картин, в которых они узнавали бы себя и тех, кто их окружает”.

Съемки проходят в Казани, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Прокат запланирован на 2020 год.