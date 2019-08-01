Новости

В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми 08:37
Ученые выяснили, какие витамины защищают от рака кожи 08:36
1 августа в Москве потеплеет до +16 градусов 08:25
Ученые рассказали, как не пропустить предраковое заболевание 08:16
В Пограничном районе Приморья введен режим ЧС 08:12
Названа причина смерти четырехлетней девочки в "скорой" в Приморье 08:09
Шри-Ланка сделала бесплатными визы для туристов из России 07:11
В Хабаровске из-за аварии больше 60 тыс человек остались без света 06:56
В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС 06:33
В Китае четыре горняка погибли в результате взрыва в угольной шахте 06:33
Минфин Британии выделит дополнительно 2,6 миллиарда долларов на Brexit 06:16
Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне блока НАТО 06:00
В Калифорнии при крушении истребителя пострадали посетители нацпарка 05:35
В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик 05:03
На Сахалине задержан руководитель отряда спасателей 04:56
Еще трех косаток выпустят из "китовой тюрьмы" в Приморье 04:51
На Курилах после ветровалов нашли "золото драконов" 04:40
Германия назвала закрытым вопрос репарации перед Польшей 04:34
СК Приморья начал проверку после гибели ребенка в машине "скорой" 04:33
В Якутии нашли тело второй утонувшей в реке Лене девочки 04:28
Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа 04:27
Трое пожилых туристов из Германии погибли на Аляске 04:09
Житель Якутии взорвал машину недруга самодельной миной 03:59
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Крите 03:48
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии 03:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
01.08.2019 08:00

Аюрведа на Пресне

В столице открывается IV фестиваль Индонезии
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 168(7926)
В четвертый раз в столице пройдет трехдневный фестиваль Индонезии. Его гостей в парке "Красная Пресня" ждут профессиональные занятия йогой и боевыми искусствами, оригинальные модные показы и предсказания будущего. Познакомиться с культурой далекой страны москвичи смогут с ближайшей пятницы по воскресенье. В преддверии фестиваля, 1 августа, в здании Всемирного торгового центра состоится Российско-индонезийский бизнес-форум.

"Фестиваль от года к году бьет рекорды по посещаемости, в прошлом году его гостями стали порядка 135 тысяч человек, в этом году ждем не меньше 140 тысяч", - отметил замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Илья Кузьмин.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как ВДНХ отметит свое 80-летие

Организаторы обещают насыщенную программу. Парк разделят на несколько тематических зон. К примеру, в зоне здоровья можно будет узнать об аюрведе и сделать индонезийский массаж. На спортивной площадке - позаниматься в мастер-классах по боевому искусству Пенчак Силат и традиционным индонезийским танцам. Пройдут также сессии гонг-медитации. А еще москвичей научат делать украшения, рисовать мандалы, расписывать бумажные зонтики и создавать узоры на ткани плавленым воском.

Влюбленные пары смогут на фестивале сочетаться законным браком. Свадебная церемония в индонезийском стиле обещает произвести впечатление на гостей молодоженов, ведь последних оденут в традиционные наряды, а сама церемония пройдет на фоне экзотических декораций. Число бракосочетаний ограниченно, поэтому тем молодым москвичам, кто хотел бы пожениться по индонезийским обычаям, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля.

Любителей активного отдыха в жаркие дни лета ждет 15-метровый бассейн для занятия серфингом под руководством опытных инструкторов и семиметровый погружной бассейн для обучения дайвингу.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
В МИД РФ допустили размещение российских ракет ближе к США