В четвертый раз в столице пройдет трехдневный фестиваль Индонезии. Его гостей в парке "Красная Пресня" ждут профессиональные занятия йогой и боевыми искусствами, оригинальные модные показы и предсказания будущего. Познакомиться с культурой далекой страны москвичи смогут с ближайшей пятницы по воскресенье. В преддверии фестиваля, 1 августа, в здании Всемирного торгового центра состоится Российско-индонезийский бизнес-форум.

"Фестиваль от года к году бьет рекорды по посещаемости, в прошлом году его гостями стали порядка 135 тысяч человек, в этом году ждем не меньше 140 тысяч", - отметил замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Илья Кузьмин.

Организаторы обещают насыщенную программу. Парк разделят на несколько тематических зон. К примеру, в зоне здоровья можно будет узнать об аюрведе и сделать индонезийский массаж. На спортивной площадке - позаниматься в мастер-классах по боевому искусству Пенчак Силат и традиционным индонезийским танцам. Пройдут также сессии гонг-медитации. А еще москвичей научат делать украшения, рисовать мандалы, расписывать бумажные зонтики и создавать узоры на ткани плавленым воском.

Влюбленные пары смогут на фестивале сочетаться законным браком. Свадебная церемония в индонезийском стиле обещает произвести впечатление на гостей молодоженов, ведь последних оденут в традиционные наряды, а сама церемония пройдет на фоне экзотических декораций. Число бракосочетаний ограниченно, поэтому тем молодым москвичам, кто хотел бы пожениться по индонезийским обычаям, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля.

Любителей активного отдыха в жаркие дни лета ждет 15-метровый бассейн для занятия серфингом под руководством опытных инструкторов и семиметровый погружной бассейн для обучения дайвингу.