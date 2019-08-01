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01.08.2019 00:19
Рубрика: Спорт

Не Месси единым

ФИФА назвала претендентов на титул лучшего игрока года
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 168(7926)
Международная федерация футбола назвала список из десяти претендентов на титул лучшего игрока года. В их числе Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса". Но фаворит в борьбе за награду другой.
Вирджил ван Дейк (справа) поразил всех надежностью в обороне и умением забивать голы в решающие моменты. Фото: Reuters Вирджил ван Дейк (справа) поразил всех надежностью в обороне и умением забивать голы в решающие моменты. Фото: Reuters
Вирджил ван Дейк (справа) поразил всех надежностью в обороне и умением забивать голы в решающие моменты. Фото: Reuters

Для начала небольшое уточнение. The Best FIFA Football Awards - таково полное название премии - вручается ФИФА самостоятельно с 2017 года. До этого на протяжении шести лет Международная федерация футбола выбирала лучших совместно с французским изданием France Football, учредившим "Золотой мяч". Теперь обладатель знаменитого трофея определяется отдельно.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Но вернемся к призу ФИФА. В этот раз в число номинантов на звание лучшего игрока года помимо Месси и Роналду вошли Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Френки де Йонг, ( "Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эден Азар ("Реал"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Садьо Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль").

Наибольшее представительство (три игрока) получил "Ливерпуль", что неудивительно, учитывая победу мерсисайдцев в Лиге чемпионов. Более того, именно защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, по мнению букмекеров, является главным претендентом на награду.

Если голландца все-таки выберут лауреатом премии, то это само по себе станет знаковым событием. В последний раз защитник брал награду в 2006 году. Это был Фабио Каннаваро, выигравший со сборной Италии чемпионат мира в качестве капитана команды.

Фаворитом в борьбе за звание игрока года считают защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка

Напомним, в голосовании наравне с тренерами национальных команд, а также их капитанами смогут принять участие и простые болельщики. Свой выбор нужно сделать на официальном сайте ФИФА. Чуть позже число претендентов будет сокращено до трех. Ну а объявление лауреата состоится на торжественной церемонии в знаменитом миланском театре оперы "Ла Скала" 23 сентября.

Тогда же будут оглашены победители в других номинациях. Например, станет известен тренер года. На эту премию будут претендовать Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Рикардо Гарека (сборная Перу), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг ("Аякс") и Тите (сборная Бразилии).

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