Фильм Give me liberty Кирилла Михановского, вышедший в российский прокат 1 августа, вполне мог бы называться "Дай мне свободу", но прокатчики предпочли оставить "Гив ми либерти" именно в таком виде. Для тех, кто не знает английский, - загадочно, для тех, кто знает, - удивительно. И вот уж точно таким названием не докажешь, почему эту картину можно рекомендовать смотреть каждому, кто имеет отношение к нашей стране. Между тем так и есть.

Мало того, что подобного "старичкового" роуд-муви в кино еще не было, все происходящее вызывает живейшую эмоциональную реакцию зрителя. Фото: Give me liberty.

Кирилла Михановского зрители знают по фильму "Дубровский" с Данилом Козловским, помнят и его работу "Сны о рыбе" 2006 года. Россиянин по происхождению, он переехал в Америку, где живет и работает сейчас. Без этого переезда новый фильм не состоялся бы.

Главный герой картины - молодой человек, сын и внук российских эмигрантов (актер Крис Галуст) живет со своим дедом. Старичок еще ого-го какой: делает зарядку, гирей отбивает цыпленка-табака, пишет стихи к дням рождения и юбилеям. Работа его внука - развозить на "Амбулете", специально оборудованном "минивэне", людей с особенностями развития. Утром - по их учреждениям на встречи, а вечером привозить домой. Необычный день молодого соцработника, переходящий в такую же непредсказуемую ночь, и показан в фильме.

У дедушки умирает подруга - Лиля, и он с горсткой старичков собирается на похороны. Однако транспорт за пожилыми людьми не приходит. И друзья деда взывают к совести его внука, который сажает их в "минивэн", чтобы подвезти на кладбище, по дороге не забывая развезти своих клиентов. Ко всей этой компании присоединяется еще и друг внука Дима. Он - Остап Бендер наших дней - аферист, который тут же представляется племянником усопшей Лили и никому его не удается вывести на чистую воду (в этой роли Максим Стоянов).

Пожалуй, впервые в кино последних лет раскрывается тема того, как живут за границей эмигранты из России

Кроме того, что подобного "старичкового" роуд-муви в кино никогда еще не было, все происходящее вызывает живейшую эмоциональную реакцию зрителя, который не знает, плакать или смеяться. Например, мать - явно именно она была инициатором эмиграции - читает трагический монолог, обращенный к сыну, как она живет ради него, отказывает себе во всем, переезжает из страны в страну, терпит лишения... При этом жалеет 20 долларов на грузчика, вызвав сына с другого конца города посреди рабочего дня, чтобы он вытащил из ее квартиры тяжелый диван. У нее есть и дочь - сестру водителя "минивэна", на чью голову посыпались приключения, играет Дарья Екамасова. Роль у актрисы небольшая, но это тот случай, когда роль второго плана выходит на первый.

В фильме "Гив ми либерти" смешно и грустно одновременно показана взрывная смесь отношений между старыми и молодыми, больными и здоровыми, родными и чужими, советскими и современными. В силу ряда обстоятельств - поломки, авария, забастовки, выяснение отношений - люди, которые никогда в жизни бы не встретились, вынуждены взаимодействовать и находить общий язык. Но значимость фильма в том, что, пожалуй, впервые в кино последних лет раскрывается тема того, как живут за границей эмигранты из России.

А там, между прочим, сложилась целая русская культура, которая отличается от нашей. Когда наша молодежь тянулась к комиксам и знала голливудские фильмы лучше, чем русские, там изучали историю страны по рассказам бабушек и дедушек, уехавших из нее. Когда наши подростки разворачивались ко всему западному, их сверстники за границей - ко всему русскому.

Кто и когда показывал в кино наших стариков, которые в эмиграции поют советские песни под аккордеон? Рассказывал об их проблемах с общением, здоровьем? Как бы ни хвалили зарубежную медицину и "детские садики" для пожилых, их есть за что критиковать.

Впрочем, Кирилл Михановский не подтверждает, что фильм автобиографичен. Но в Каннах признался, что работа "очень личная, потому что в ней - часть меня, есть моменты из моей жизни и жизни других людей".