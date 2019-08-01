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01.08.2019 10:46
Рубрика: В мире

Финляндия ужесточит требования для получения визы гражданами РФ

Текст: Александр Ленин
Финские власти с сентября текущего года ужесточат требования для граждан РФ, желающих получить шенгенскую визу. В частности, россиянам необходимо будет предоставить консульским работникам все подтверждающие документы о поездке в соответствии с существующими требованиями Евросоюза.
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут придерживаться общей визовой политики ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится на официальном сайте МИД Финляндии.

Фото: iStock
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Теперь российским туристам придется подтверждать бронь в гостинице, наличие авиабилетов и финансовых средств на поездку, а также предоставить план и маршруты предполагаемого путешествия.

Обновленные требования дипломаты обещают опубликовать в августе на английском и русском языках. Информацию разместят на официальных ресурсах визовых центров Финляндии в России.

В настоящее время открыть шенген в посольстве Финляндии довольно просто. Для этого потребуются заполненная анкета, действующий загранпаспорт, цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

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