Финляндия ужесточит визовый режим для россиян с 1 сентября

Власти Финляндии с 1 сентября будут требовать от россиян прилагать к заявлению на получение визы документы о брони отеля или другого места проживания, проездные билеты или, в случае их отсутствия, письменное описание маршрута, составленным заявителем.

Как рассказали в МИД Финляндии, подтверждить доход можно платежным документом, банковской выпиской за последние три месяца или владением недвижимости в России. А те, у кого есть недвижимость в Шенгенской зоне, как и туристы, должны предоставить справку о доходах. Визы для посещения членов семьи, проживающих в Шенгенской зоне, также требуют подтверждения имущества заявителя.

Подробные правила будут опубликованы на сайтах посольства и консульских учреждений Финляндии в России в августе. До 1 сентября для того, чтобы сделать Шенгенскую визу в посольстве Финляндии, требуются только заполненная анкета, действующий загранпаспорт, цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку данных.

Между тем

Власти Шри-Ланки с 1 августа вводят бесплатные визы сроком на полгода для граждан 48 стран, в том числе для россиян. Раньше визовый сбор составлял 35-40 долларов. Как заявило Бюро по развитию туризма Шри-Ланки, это сделано, чтобы привлечь людей и таким образом помочь местной туриндустрии, сильно пострадавшей из-за оттока отдыхающих после терактов 21 апреля во время празднования Пасхи.