Футболист Самба Соу перешел из "Динамо" в "Ноттингем Форест"

Малийский полузащитник Самба Соу покинул московское "Динамо" и подписал контракт с "Ноттингем Форест", выступающим во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Об этом сообщается на официальных сайтах российской и английской команд.

Соу перешел в "Динамо" в июне 2017 года. За это время он провел в составе "бело-голубых" 43 игры, действуя на позиции опорного полузащитника.

"Мы благодарим Соу за годы, проведённые в нашем клубе, за профессионализм, самоотдачу и боевитость. Удачи тебе, Самба!" - говорится в сообщении московского клуба.

Соглашение 30-летнего Соу с "Ноттингем Форест" рассчитано на два года. Сумма сделки не разглашается.