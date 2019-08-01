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01.08.2019 11:55
Рубрика: Власть

ГД рассмотрит вопрос о признании геноцида южных осетин со стороны Грузии

Текст: Татьяна Замахина

Южноосетинские парламентарии направили в Госдуму обращение о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны грузинских националистов. На ближайшем после парламентских отпусков заседании документ рассмотрит думский Совет.

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Обращение отправлено "к руководству России, в Государственную Думу и Совет Федерации", сообщает сайт парламента Республики Южная Осетия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение при поступлении этого заявления вынести его рассмотрение Совета ГД, которое состоится в начале сентября.

- На ближайшем заседании Совета Госдумы, в состав которого входит руководство Думы, главы всех политических фракций и председатели комитетов, мы рассмотрим это обращение, - сказал спикер журналистов, добавив, что к заявлению в Госдуме отнеслись "со вниманием".

В тексте обращения указывается, что события 1920 года не получили должной оценки, а организаторы и исполнители геноцида в отношении осетин не привлекались к ответственности.

В указанном году Грузия, пытаясь помешать самоопределению Южной Осетии, направила туда войска, которые уничтожили большую часть населенных пунктов. Жертвами стали несколько тысяч человек.

Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС
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- В 1989-1992 годах Грузия вновь предпринимала попытки этнических чисток в отношении осетинского населения, а в 2008 году только вмешательство России, принудившей Грузию к миру, предотвратило полное истребление населения Южной Осетии, - отмечается в документе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения. Тогда российский президент, в частности, отметил жесткость, с которой действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах, добавив, что "это именно то, что сегодня называется геноцидом".

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