Гибель пчел коснулась 30 российских регионов

Случаи гибели пчел в 2019 году зафиксированы в 30 российских регионах. Об этом сообщил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, передает "Интерфакс".

По словам Бутова, в ряде субъектов РФ погибли от 5 до 30 процентов пчелосемей, но окончательных данных еще нет. По его оценке, всего в России насчитывается 5 миллионов пчелосемей, из них 97 процентов - в частном секторе.

По мнению Бутова, причина массовой гибели пчел в России в этом году - неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов в фермерских хозяйствах или агрохолдингах, а также невнимание к этим действиям государственных контролирующих органов. Кроме того, на гибель пчел влияло резкое увеличение посевов рапса и борьба с борщевиком с помощью гербицидов, считает Бутов.

По оценке Бутова, из-за гибели пчел в России может снизиться производство меда.

Массовая гибель пчел нынешним летом была зафиксирована в ряде областей европейской части России, а также в Алтайском крае. В Россельхознадзоре заявляли, что последние восемь лет в России не контролируется производство, продажа и применение пестицидов и иных химикатов, из-за чего они распространяются на большие территории и проникают в почву, водоемы и растения. По данным Минсельхоза, к концу июля погибли 39,6 тысячи российских пчелосемей (1,3 процента от общего количества).