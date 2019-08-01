Глава МИД ФРГ призвал РФ и США продлить договор СНВ-3

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил за сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Глава внешнеполитического ведомства Германии призвал Москву и Вашингтон продлить действие документа, которое истекает в 2021 году.

Договор, подчеркнул Маас, ограничивает стратегические арсеналы самых мощных государств, обладающих ядерным оружием, и предотвращает гонку атомных вооружений.

"Нам нужен структурированный диалог по безопасности в Европе - между США и Россией, но в том числе и с европейцами. Только когда мы говорим открыто - без препятствий, но на основе четких принципов - мы продвигаемся вперед. В конце концов, то, что одна сторона воспринимает как угрозу, не создает безопасности для другой в долгосрочной перспективе", - заявил Маас, которого цитирует издание Ostsee Zeitung.

По словам дипломата, сохранение СНВ-3 будет способствовать сохранению глобальной безопасности. Руководитель МИД Германии выступил за включение вопросов разоружения и контроля над вооружениями в международную повестку дня.

Москва неоднократно выступала за пролонгацию СНВ-3. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Россия будет добиваться от США выполнения всех положений договора.

В Белом доме, впрочем, видят ситуацию иначе. С точки зрения американцев, СНВ-3 вряд ли будет продлен, так как имеет ряд недостатков. Об этом, в частности, говорил как президент США Дональд Трамп, так и его советник по нацбезопасности Джон Болтон.