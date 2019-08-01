Глава офиса президента Украины написал заявление об увольнении

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники во властных структурах. Впрочем, официально указанные сведения пока как не подтвердили, так и не опровергли.

Украинский журналист Кристина Бердинских опубликовала снимок заявления Андрея Богдана на своей странице в Facebook.

По некоторым данным, после увольнения Богдан может занять должность главы Высшего совета правосудия.

Напомним, что он возглавлял администрацию президента Украины с 21 мая. Во время предвыборной борьбы Владимира Зеленского за пост руководителя государства Андрей Богдан был его юридическим советником.