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Рубрика: Экономика

Сети зовут

Интернет-магазины пожаловались на нехватку клиентов
Текст: Екатерина Ясакова
Более трети (37 процентов) российских интернет-компаний испытывают сложности с привлечением новых клиентов, свидетельствуют данные исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Яндекс.Кассы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти столько же (35 процентов) страдают от низкого трафика посетителей на сайте, а у каждой десятой компании проблема заключается в том, что посетители есть, но покупку они не совершают.

Интерес к скидкам вырос в разы, при этом покупатели стали умнее, реже клюют на фейковые скидки

"Подобные проблемы возникают из-за неправильного управления ресурсами, неумелых действий руководителя", - считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Специалисты уверены, что успех гарантирует именно объединение всех каналов коммуникации. Сегодня сайт стал лишь одним из инструментов продвижения товаров или услуг. И далеко не самым главным. Поэтому важно наладить связь обычных магазинов и их интернет-сайтов.

"Омниканальность размещения информации - это норма сегодняшнего дня. Прежде чем приобрести какой-то товар или услугу, человек проводит поиск. Это и сайт компании, и соцсети, и, самое главное, рекомендации, которые он получает как в сети (видеоблоги, социальные сети, всевозможные отзовики и форумы), так и оффлайн. И если информация "преследует" потенциального покупателя на протяжении всего пути во всех медиаканалах, то такая интегрированная коммуникация, скорее всего, приведет его в конечном итоге к покупке", - рассказала Анна Луканина, президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), управляющий партнер агентства Depot.

Однако одно из самых слабых мест в российском онлайн-бизнесе, как показало исследование, - как раз недостаток компетенций в рекламном направлении, это отметил каждый пятый представитель бизнеса.

Одним из самых доступных способов продвижения для небольших интернет-магазинов остается контекстная реклама, поскольку микро- и малый бизнес обычно не может позволить себе взять в штат специалиста по рекламе, отмечает коммерческий директор Яндекс.Кассы Оксана Коробкина.

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Самым эффективным способом продвижения остаются акции и распродажи. Интерес россиян к скидкам при онлайн-покупках увеличился в 3,5 раза. Доля пользователей, заинтересованных в скидках, выросла с 2017 года почти на 66 процентов, выяснил аналитический центр сервиса Price.ru (показатель рассчитывается исходя из количества переходов в магазины по товару со скидкой по отношению ко всем переходам по товарам на сайте). "Покупатели в интернете стали умнее. Раньше некоторые ритейлеры в период больших акций, таких как Black Friday, могли себе позволить делать скидки на завышенные цены. Теперь же покупатели сравнивают цены, в том числе на прайс-агрегаторах, поэтому товары с такими формальными скидками уже не имеют успеха", - считают в Price.ru.

Резерв развития онлайн-торговли - пожилая аудитория. Ее доля среди пользователей онлайн-услуг постоянно растет, интернет-покупки уже становятся обыденной практикой для людей предпенсионного возраста. Качественно сделанный интернет-магазин всегда должен быть достаточно прост и понятен для любой аудитории, но пожилые люди, которые пока неуверенно чувствуют себя в онлайне, могут этого не знать. Задача бизнеса, который хочет привлечь новых клиентов, эту информацию донести, отмечает Оксана Коробкина.

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