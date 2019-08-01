Исследование: Коррупционеров не интересуют благосостояние и власть

Осужденных за коррупцию, как выяснилось, не интересуют такие ценности, как развлечения, материальное благосостояние и власть. Об этом в ходе интерактивного форума Генпрокуратуры РФ "Вместе против коррупции!" сообщила ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ университета прокуратуры РФ Наталья Ратинова.

По ее словам, в ходе проведенного исследования был составлен психологический портрет типичного коррупционера. И, вопреки сложившемуся стереотипу, значимость у коррупционеров материальных ценностей оказалась совсем невысока. Ратинова отметила, что социальный стереотип о корыстолюбии мздоимцев и о том, что они обладают всеми возможными и невозможными пороками, оказался несоответствующим действительности.

"Наиболее значимы для коррупционеров - обычные гуманистические ценности, такие как свобода, семья, любовь, дети и образование. А вот в числе отвергаемых ценностей оказались развлечения, эстетические потребности, материальное благосостояние и власть", - рассказала представитель НИИ университета Генпрокуратуры.

Согласно выводам исследования, для коррупционеров наличие среднего уровня жизненного комфорта оказалось важнее, чем требования закона. Но в то же время требования закона для них важнее, чем обладание богатством и роскошью.

Университет, который представляет Наталья Ратинова, в течение нескольких лет проводил исследование о личности коррупционного преступника. Социологи опросили более 70 осужденных в нескольких спецколониях для бывших сотрудников правоохранительных ведомств. При этом вышеприведенные выводы были сделаны, исходя не из прямых вопросов. Испытуемые не понимали, о чем именно их спрашивают и какова цель исследования.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Генпрокуратуре проанализировали данные о тех, кто чаще всего попадается на коррупционных преступлениях, и вывели среднестатистический портрет взяточника. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, казнокрадов и взяточников принято считать жадными, меркантильными и властолюбивыми. Проведенное же исследование показало, что это не так. Типичный мздоимец - это образованный мужчина в возрасте около 40 лет, общительный, финансово обеспеченный.