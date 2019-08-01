На мой взгляд, ошибаются те комментаторы, которые под предусмотренными в статье 212 УК РФ массовыми беспорядками понимают только такие преступления, которые обязательно должны сопровождаться уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств и отравляющих веществ, представляющих опасность для граждан, погромами, поджогами, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, то есть перечню, который указан в статье 212 УК. Действительно, статья 212 УК РФ предусматривает и эти, наиболее тяжкие последствия от массовых беспорядков.

Однако, данная статья может быть применима и при перерастании санкционированных или несанкционированных публичных мероприятий в массовые беспорядки. Например, молодой человек пришел на мирный митинг, а потом начался погром. Или на митинг несанкционированный, который по своей сути был не митингом, а штурмом зданий или перекрытием улиц.

Дело в том, что особенность массовых беспорядков, как это следует из самого определения, - они массовые! Беспорядки заключаются в том, что преступление совершается большой группой людей (толпой) и выражаются также в насилии, под которым понимается физическое и психическое насилие, которое может выражаться не только в причинении побоев, истязании или угрозе таких действий, но и с насилием не опасным для жизни или здоровья людей, поскольку в 212 статье Уголовного кодекса РФ не говорится о причинении вреда здоровью.

По сути, если швырнуть что-то в сотрудника полиции из толпы, то это можно квалифицировать и как покушение на представителя власти, и как хулиганство, но и как участие в массовые беспорядках, если ты не один такой оказался, любитель покидать что-то в полицию или снести заграждение, и ты это знаешь.

Если разбираться подробнее, то данное преступление состоит из пяти самостоятельных составов преступления:

1) организация массовых беспорядков, а также подготовки лица для организации массовых беспорядков или участия в них; за это предусмотрено наказание - лишение свободы от 8 до 15 лет, это довольно большая неприятность.

2) склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий, предусмотренных статьей; от приличных штрафов (300-700 тысяч рублей) и лишение свободы от 5 до 10 лет.

3) участие в массовых беспорядках, от 3 до 8 лет.

4) призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывов к насилию над гражданами, до 2-х лет.

5) прохождение обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом.

Преступление (по всем его составам) считается оконченным с момента совершения организаторских действий (даже если массовые беспорядки не начались); или с момента начала обучения протестующих; с момента осуществления призывов (независимо от того, удалось побудить адресатов к действиям) и т.д.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что молодые люди, ищущие романтики во время массовых беспорядков, рискуют себе испортить жизнь навсегда. Речь даже не о тюрьме, с ней понятно, а даже если просто попасть в дело оперативного учета, придя там кого-то поддержать на несанкционированный митинг, то потом, когда молодой человек решит устроиться действительно на работу, где полно романтики, например, в те же спецслужбы, в полицию, да просто на госслужбу, в МЧС или во ФСИН, в службу судебных приставов, то не возьмут. И пойди потом доказывай, что был молодой, горячий! Никогда никому не докажешь.

И о приятном.

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, то есть тот, кто проходит обучение, освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков либо участия в них, способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Во всех цивилизованных странах за массовые беспорядки предусмотрена ответственность. Просто терминология разная и сроки наказания.

Например, в Австрии, в уголовном кодексе есть такое понятие - нарушение общественного порядка, сопряженное с насильственными действиями группы лиц (пар.274). Там, правда, сроки гуманные и освобождение от наказания, если просто ушел со сборища. Если не убил никого, конечно.

В уголовном кодексе Дании наказывается подстрекательство, участие или руководство незаконным собранием.

В Швеции в статье 16 главы 2 говорится о тюрьме до 10 лет за насильственные массовые беспорядки.

То есть, мы тут совершенно не первопроходцы, и как раз задача государства заключается в том, чтобы сохранять общественный порядок. Ни одни массовые беспорядки, как мы видим, не заканчивались хорошо. Начиная с 1917 года, гражданские войны уносят больше жизней, чем войны мировые, не надо этого забывать.