Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии

На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов. Известный своими фешенебельными отелями Изумрудный берег на севере острова, постоянно страдает от тех, кто вывозит за его пределы белый вулканический песок.

Путешественников не останавливают даже серьезные штрафы. Так, один из туристов был оштрафован на тысячу евро за то, что пытался забрать на память из Сардинии бутылку песка, пишет РИА Новости.

По словам директора охраняемой морской зоны Таволара Аугусто Навоне, недавно им позвонили из аэропорта Олбии и предложили забрать изъятые из чемоданов туристов камни, ракушки и песок. Речь шла о накопленных годами на складе аэропорта 10 тоннах песка и камней.

Геологи из университета Кальяри вместе с природоохранной полицией и местными властями определили место между островом Таволара и пляжем Порто-ди-Сан-Паоло, где и был распределен новый песок.