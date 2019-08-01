"США внесли меня в списки, поскольку я выступаю "главным иранским представителем в мире". Этот факт причиняет им такую боль? Санкции никак не повлияют на меня и мою семью, поскольку у меня нет имущества или интересов за пределами Ирана. Спасибо, что считаете меня такой огромной угрозой для своей повестки", - отозвался Зариф у себя в Twitter. Не далее как в июле, участвуя в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, он рассказывал в интервью местным СМИ о том, что американская сторона предельно ограничила его перемещения по городу окрестностями штаб-квартиры Организации. "Но я и так обычно не хожу никуда, кроме ООН, иранской дипмиссии и резиденции. По Бродвею не гуляю", - отмечал дипломат, с 2002-го по 2007 год работавший постпредом страны при ООН, а в молодости защитивший магистерскую и докторскую диссертации по международным отношениям в университетах Сан-Франциско и Денвера.
Президент Ирана Хасан Роухани назвал действия Белого дома "ребячеством": "Каждый день они призывают к переговорам без предварительных условий, а сами вводят санкции против министра иностранных дел". Разговоры о том, что это может произойти, начались еще месяц назад после того, как под персональными санкциями США оказались не только восемь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции, но и сам верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Нынешнее решение администрации является ошибкой, - говорится в заявлении старшего демократа юридического комитета сената конгресса США Дайэнн Файнстайн. - Оно не приближает нас к миру, а еще больше обостряет напряженную ситуацию. Я знакома с Зарифом более пятнадцати лет, и хотя у нас были разногласия, он всегда оставался квалифицированным дипломатом". С коллегой солидарен сенатор-демократ Крис Мерфи, член комитета по международным отношениям: "Если мы действительно хотим вести переговоры с Ираном, тогда, может быть, нам не стоило вводить санкции против их главного переговорщика?" Эскалации конфликта опасается и Венди Шерман, курировавшая контакты с Тегераном по ядерным вопросам при Обаме. "Включение в списки Зарифа стало одним из самых нелепых шагов нынешней администрации. Это не окажет существенного влияния на его дипломатию, не создаст ему лично проблем, но только вызовет раздражение других мировых лидеров", - считает бывший заместитель координатора по санкционной политике в госдепартаменте Ричард Нефью.
Одновременно в русле политики "максимального давления на Иран" Соединенные Штаты продолжают продвигать идею военных патрулей в Персидском заливе. На прошедшей в Бахрейне встрече представителей американских и британских вооруженных сил были озвучены некоторые детали готовящейся "миссии по охране танкеров". По информации штаба 5-го флота ВМС США, она предполагает отправку кораблей в Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также в Оманский залив. Впрочем, собрать коалицию Вашингтону пока не удается. Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас во время визита в Варшаву твердо заявил о том, что "немецкое правительство не будет принимать участие в морской миссии, которую планируют возглавить США, и по этому вопросу действует в тесной координации с французскими партнерами". Позиция Берлина уже вызвала неудовольствие посла США Ричарда Гренелла, который в очередной раз намекнул, что немцам не мешало бы, с точки зрения Вашингтона, вести себя более ответственно.