Многие американские конгрессмены и эксперты критически восприняли беспрецедентное решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Уведомление насчет "дополнительных ограничительных мер" в отношении шефа иранской дипломатии, многолетнего переговорщика по ядерной программе Исламской Республики накануне было опубликовано на сайте американского минфина. Санкции предусматривают "заморозку возможных активов" Зарифа на территории Соединенных Штатов. Сам иранский министр отреагировал на новости из Вашингтона с иронией.

"США внесли меня в списки, поскольку я выступаю "главным иранским представителем в мире". Этот факт причиняет им такую боль? Санкции никак не повлияют на меня и мою семью, поскольку у меня нет имущества или интересов за пределами Ирана. Спасибо, что считаете меня такой огромной угрозой для своей повестки", - отозвался Зариф у себя в Twitter. Не далее как в июле, участвуя в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, он рассказывал в интервью местным СМИ о том, что американская сторона предельно ограничила его перемещения по городу окрестностями штаб-квартиры Организации. "Но я и так обычно не хожу никуда, кроме ООН, иранской дипмиссии и резиденции. По Бродвею не гуляю", - отмечал дипломат, с 2002-го по 2007 год работавший постпредом страны при ООН, а в молодости защитивший магистерскую и докторскую диссертации по международным отношениям в университетах Сан-Франциско и Денвера.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал действия Белого дома "ребячеством": "Каждый день они призывают к переговорам без предварительных условий, а сами вводят санкции против министра иностранных дел". Разговоры о том, что это может произойти, начались еще месяц назад после того, как под персональными санкциями США оказались не только восемь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции, но и сам верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Включение Зарифа в санкционные списки стало одним из самых нелепых решений нынешней американской администрации

"Нынешнее решение администрации является ошибкой, - говорится в заявлении старшего демократа юридического комитета сената конгресса США Дайэнн Файнстайн. - Оно не приближает нас к миру, а еще больше обостряет напряженную ситуацию. Я знакома с Зарифом более пятнадцати лет, и хотя у нас были разногласия, он всегда оставался квалифицированным дипломатом". С коллегой солидарен сенатор-демократ Крис Мерфи, член комитета по международным отношениям: "Если мы действительно хотим вести переговоры с Ираном, тогда, может быть, нам не стоило вводить санкции против их главного переговорщика?" Эскалации конфликта опасается и Венди Шерман, курировавшая контакты с Тегераном по ядерным вопросам при Обаме. "Включение в списки Зарифа стало одним из самых нелепых шагов нынешней администрации. Это не окажет существенного влияния на его дипломатию, не создаст ему лично проблем, но только вызовет раздражение других мировых лидеров", - считает бывший заместитель координатора по санкционной политике в госдепартаменте Ричард Нефью.

Скоростные катера Корпуса стражей исламской революции патрулируют задержанный танкер Stena Impero в иранском порту Бендер-Аббас. Фото: AP

Одновременно в русле политики "максимального давления на Иран" Соединенные Штаты продолжают продвигать идею военных патрулей в Персидском заливе. На прошедшей в Бахрейне встрече представителей американских и британских вооруженных сил были озвучены некоторые детали готовящейся "миссии по охране танкеров". По информации штаба 5-го флота ВМС США, она предполагает отправку кораблей в Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также в Оманский залив. Впрочем, собрать коалицию Вашингтону пока не удается. Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас во время визита в Варшаву твердо заявил о том, что "немецкое правительство не будет принимать участие в морской миссии, которую планируют возглавить США, и по этому вопросу действует в тесной координации с французскими партнерами". Позиция Берлина уже вызвала неудовольствие посла США Ричарда Гренелла, который в очередной раз намекнул, что немцам не мешало бы, с точки зрения Вашингтона, вести себя более ответственно.