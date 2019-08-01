В России упростилась процедура перехода оплаты услуг непосредственно их поставщикам, то есть минуя посредника - управляющую компанию.

Это стало возможным после вступления в силу с 31 июля изменений сразу в три документа - в правила предоставления коммунальных услуг, правила заключения договоров ресурсоснабжения и в требования к организации расчетов за коммунальные ресурсы.

Напомним, что возможность перехода на прямые договоры потребителям коммунальных услуг в многоквартирных домах была предоставлена еще в апреле прошлого года, после внесения изменений в Жилищный кодекс.

Однако, как отмечают в Национальном центре общественного контроля в сфере ЖКХ, собственники жилья за прошедший год так и не решились массово перейти на самостоятельные взаимоотношения с ресурсниками.

Теперь процесс должен пойти легче, так как новые изменения в законодательство предлагают среди прочего типовые условия договора поставки коммунальных ресурсов. И это, безусловно, шаг вперед. Людям предложен образец, заполнив который, они могут получать коммунальный ресурс и платить за него прямо поставщику, без боязни, что промежуточное звено (управляющая организация) вдруг обанкротится и исчезнет вместе с деньгами, предназначенными на оплату отопления, воды, электроэнергии или газа.

В регионах, которые уже перешли на прямые расчеты с поставщиками ресурсов, платежи довольно часто вырастают

Как пояснила "Российской газете" исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева, предусмотрено два варианта перехода на прямые договоры - решение общего собрания собственников жилья и решение ресурсоснабжающей организации. Последняя сама может инициировать переход и разослать владельцам недвижимости договоры, которые необходимо заполнить. Договор считается заключенным с момента выставления первой платежки.

Однако, по словам Разворотневой, ряд пунктов типового договора вызывает вопросы. Например, в нем не предусматриваются характеристики качества услуги - температуры подаваемой в дом воды или давления газа. Потребителю, подписавшему столь общий договор, потом сложно будет предъявить претензии по качеству, так как оно не оговорено. Не прописана также процедура разрешения споров и выплаты штрафов в случае оказания некачественных услуг. Из договора следует, что управляющие компании принимают жалобы от потребителей, оформляют претензии к ресурсоснабжающей организации и затем они вместе проверяют обоснованность жалобы. А что происходит дальше - вопрос открытый. Споры и ожидание выплат непонятно от кого могут затянуться на годы. И потребитель тут совершенно беспомощен.

"В тех регионах, которые уже перешли на прямые расчеты, довольно часто платежи за потребленные ресурсы вырастают. Потому что ресурсник заинтересован в том, чтобы получить с потребителя по максимуму. Подозреваю, что компании приписывают порой больше потребленного по факту. И если в управляющей компании есть, как правило, свои юристы, которые могли бы с подобными случаями разбираться квалифицированно, то собственникам, оплачивающим напрямую, будет сложнее доказывать, что им выставили завышенную сумму", - отмечает эксперт.

Но в общем практика показывает, что для потребителя нет особой разницы - платить ли напрямую поставщикам или через посредников в виде управляющих компаний, говорит Разворотнева. Если есть опасения относительно недобросовестности УК, то, конечно же, лучше принять решение на общем собрании и перейти на прямые договоры.

Между тем Госдума осенью планирует рассмотреть поправки в Жилищный кодекс, по которым все счета за услуги ЖКХ будут печатать в едином документе. Составлять и рассылать платежки, по идее авторов проекта, будут единые расчетные центры. Таким образом их деятельность поддержат на федеральном уровне.

С одной стороны, единый платежный документ - дело удобное. Не нужно разбираться в куче бумажек, а потом еще и хранить их годами, чтобы при любом сбое в системе не вылез долг за уже оплаченное. А такое случается.

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Качкаева, при 7-10 платежках, которые порой получают потребители, нередки ошибки и двойные начисления. Именно с неверными начислениями были связаны около 60 процентов обращений в Госжилинспекцию РФ в прошлом году. Кроме того, оформление и доставка каждой из платежек стоит денег, и платит, естественно, получатель. За одну бумажку сумма не так велика, может достигать 10-15 рублей, но за десять бумаг уже вполне ощутима. По замыслу авторов законопроекта, эти расходы должны сократиться.

Один платежный документ может получить название "объединенный".