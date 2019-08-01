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01.08.2019 21:47
Рубрика: Власть

Паспорт и крылья

Российское гражданство получили тысячи жителей ДНР
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Уже три месяца в Донецкой народной республике (ДНР) принимаются заявления от жителей на получение в упрощенном порядке российского гражданства, что стало возможно после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2019 года. За это время обладателями красных паспортов стали около 5,5 тысяч жителей ДНР. Корреспондент "РГ" наблюдал за тем, как происходит этот процесс.

Встречаюсь с Алексеем, получившим паспорт РФ одним из первых. Тогда автобус с "первопроходцами" из ДНР в селе Покровском под Ростовом вместе с сотрудниками миграционной службы России встречали журналисты.

- Я подал документы на получение паспорта в начале мая, а уже через месяц позвонили и пригласили в Ростовскую область. Помню, как мы возвращались. В автобусе царила праздничная атмосфера. Все были счастливы. Совершенно незнакомые люди поздравляли друг друга, - рассказывает Алексей.

Введение электронной записи позволило сбить ажиотаж и решить проблему длинных очередей

- У меня был просрочен паспорт Украины, а поехать на украинскую сторону и продлить его я не могу, поэтому получил паспорт ДНР, а затем - российский. Процедура несложная. Собрал документы за один день, принес, месяц подождал, потом поехал за паспортом. С российским паспортом, конечно, больше свободы передвижения. Но главное - паспорт позволил обрести исконную родину. Я считаю, что добился цели, к которой шел с 2014 года. Уезжать в Россию не планирую, у меня в Донецке свое дело. Наш Донбасс - перспективный регион, здесь производится все - от шоколада до стали, так что есть чем заняться, - рассуждает предприниматель Дмитрий.

- Когда я получал российский паспорт и давал присягу, это было что-то невероятное! Чувства переполняли. Мы ведь пять лет этого ждали! Какие планы? Доучусь и постараюсь попасть в российскую армию, в танкисты. Это моя мечта, - признается курсант Донецкого военного училища Денис.

Поначалу дончане, желающие стать россиянами, занимали очередь в подразделения миграционной службы сразу по окончании комендантского часа, приходили с флагами, устраивали переклички. Но в июле, после введения электронной очереди, ажиотаж спал. Захожу на главпочтамт и, сделав вид, что российского паспорта у меня нет, интересуюсь, как встать в электронную очередь на его получение.

Фото: iStock
Определен порядок добровольного отказа от иностранного гражданства

- Приходите с паспортом, вам дадут талончик, - отвечает администратор - Больше ничего не нужно.

- Бывают случаи, что из-за боевых действий человек утерял документы. В таком случае мы поднимаем архивные данные и восстанавливаем их. Каждого претендента на получение гражданства России сотрудники нашего подразделения проверяют на судимость, потом проходит еще одна проверка в нашей миграционной службе, и только после этого материалы направляются на проверку российской миграционной службе. Предусмотрен трехмесячный срок оформления документов, но обычно от подачи заявления до получения российского паспорта проходит примерно 1,5-2 месяца, - описывает процедуру начальник сектора миграционной службы Ленинского района Донецка Владимир Бродский.

В этом отделении перед входом установлены навес от солнца и лавочки. Их поставили специально, когда люди стояли здесь в живой очереди, чтобы было где передохнуть и укрыться от солнца. По электронной очереди в день здесь принимают 32 человека. Кроме того, некоторые посетители еще приходят в порядке живой очереди. Всего в отделении работает 11 штатных сотрудников. Скоро появится еще два. Работа напряженная, но специалисты справляются.

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