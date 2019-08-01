Италия - это кладезь всевозможных нелепых запретов, а также странных и порой далеких от здравого смысла судебных вердиктов.

Итальянские судьи регулярно "радуют" жителей Апеннин своими экстравагантными решениями, некоторые из которых вызывают бурю недовольства в обществе. Так, в 2017 году в Анконе коллегия из трех судей женского пола признала невиновными двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании их знакомой, потому что их жертва - 22-летняя перуанка - оказалась слишком "непривлекательной" и "мужественной". Оправдательный приговор вызвал общественное возмущение. Под давлением итальянцев 11 марта 2019 года Высший кассационный суд Италии все-таки был вынужден отменить это крайне спорное и слишком предвзятое решение.

Чрезмерное увлечение соцсетями в последнее время стало поводом для целой череды судебных решений. Так, в 2018 году Верховный суд приравнял просмотр анкет на сайтах знакомств к супружеской измене. Таким образом, суд принял сторону итальянки, покинувшей дом после того, как она застала своего мужа за просмотром анкет женщин на сайтах знакомств. Суд решил, что такое поведение мужчины "может спровоцировать начало супружеского кризиса".

Юмора итальянским служителя Фемиды тоже не занимать. Чаще всего он проявляется во время урегулирования бытовых споров. Около 10 лет назад Кассационный суд своим волевым решением запретил называть соседа "свиньей", обосновав вердикт тем, что "добрососедские отношения должны основываться на взаимном уважении между людьми, потому что в противном случае могут привести к невозможности сосуществования".

Власти крупных итальянских городов ежегодно изощряются, чтобы пополнить муниципальную казну за счет несведущих туристов. Чаще всего на эту удочку путешественники попадаются в Венеции - в "городе на воде" количество запретов превышает все разумные рамки. Так, двое британских туристов были оштрафованы на 250 евро за нарушение сразу двух городских правил: передвижение на велосипеде по историческому центру и прогулки по Венеции с обнаженным торсом. Возмущенные туристы оказали сопротивление полиции, схлопотав еще по 100 евро штрафа. А 23-летней канадской туристке, принимавшей солнечные ванны в бикини в одном из парков Венеции, полученный в общественном месте загар обошелся в 250 евро.

Неплохую компанию Лагуне с недавних пор составляет остров Сардиния, где наряду с широко известным и вполне оправданным запретом на вывоз уникального белоснежного песка действуют и малоизвестные табу. Итальянский турист был оштрафован в Альгеро за "подстрекательство к воровству". Штраф в размере 41 евро был наложен на него местным полицейским за то, что он оставил окно своего внедорожника открытым, припарковав машину в двух шагах от исторического центра. Обвинение состоит в том, что турист не соблюдал все необходимые меры предосторожности, своими действиями подстрекая прохожих к воровству содержимого салона автомобиля. Итальянец, который проводил отпуск в городе со своей женой и собакой, прочитав причину штрафа, сначала не поверил своим глазам. Однако выяснилось, что никакой ошибки нет: статья 158 ПДД гласит, что "во время остановки и парковки водитель должен принять соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать аварий и предотвратить угон транспортного средства".