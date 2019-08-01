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Изменил жене с соцсетями
Итальянские судьи регулярно "радуют" жителей Апеннин своими экстравагантными решениями, некоторые из которых вызывают бурю недовольства в обществе. Так, в 2017 году в Анконе коллегия из трех судей женского пола признала невиновными двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании их знакомой, потому что их жертва - 22-летняя перуанка - оказалась слишком "непривлекательной" и "мужественной". Оправдательный приговор вызвал общественное возмущение. Под давлением итальянцев 11 марта 2019 года Высший кассационный суд Италии все-таки был вынужден отменить это крайне спорное и слишком предвзятое решение.
Чрезмерное увлечение соцсетями в последнее время стало поводом для целой череды судебных решений. Так, в 2018 году Верховный суд приравнял просмотр анкет на сайтах знакомств к супружеской измене. Таким образом, суд принял сторону итальянки, покинувшей дом после того, как она застала своего мужа за просмотром анкет женщин на сайтах знакомств. Суд решил, что такое поведение мужчины "может спровоцировать начало супружеского кризиса".
Юмора итальянским служителя Фемиды тоже не занимать. Чаще всего он проявляется во время урегулирования бытовых споров. Около 10 лет назад Кассационный суд своим волевым решением запретил называть соседа "свиньей", обосновав вердикт тем, что "добрососедские отношения должны основываться на взаимном уважении между людьми, потому что в противном случае могут привести к невозможности сосуществования".
Власти крупных итальянских городов ежегодно изощряются, чтобы пополнить муниципальную казну за счет несведущих туристов. Чаще всего на эту удочку путешественники попадаются в Венеции - в "городе на воде" количество запретов превышает все разумные рамки. Так, двое британских туристов были оштрафованы на 250 евро за нарушение сразу двух городских правил: передвижение на велосипеде по историческому центру и прогулки по Венеции с обнаженным торсом. Возмущенные туристы оказали сопротивление полиции, схлопотав еще по 100 евро штрафа. А 23-летней канадской туристке, принимавшей солнечные ванны в бикини в одном из парков Венеции, полученный в общественном месте загар обошелся в 250 евро.
Неплохую компанию Лагуне с недавних пор составляет остров Сардиния, где наряду с широко известным и вполне оправданным запретом на вывоз уникального белоснежного песка действуют и малоизвестные табу. Итальянский турист был оштрафован в Альгеро за "подстрекательство к воровству". Штраф в размере 41 евро был наложен на него местным полицейским за то, что он оставил окно своего внедорожника открытым, припарковав машину в двух шагах от исторического центра. Обвинение состоит в том, что турист не соблюдал все необходимые меры предосторожности, своими действиями подстрекая прохожих к воровству содержимого салона автомобиля. Итальянец, который проводил отпуск в городе со своей женой и собакой, прочитав причину штрафа, сначала не поверил своим глазам. Однако выяснилось, что никакой ошибки нет: статья 158 ПДД гласит, что "во время остановки и парковки водитель должен принять соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать аварий и предотвратить угон транспортного средства".
Улитки стали "зайцами"
Не так давно Николя Буше, уроженец южного города Арль, возвращался в Париж, где уже несколько лет учительствует в начальной школе. Николя решил продемонстрировать ученикам во время урока естествознания живых улиток, насобирал в окрестностях Арля с два десятка и поместил в прозрачную пластиковую коробку. Заняв место в вагоне скоростного экспресса TGV, ему бы задвинуть ее поглубже под сиденье, но Николя этого не сделал и время от времени проверял, как себя чувствуют брюхоногие моллюски. Именно в этот момент около него появилась женщина-контролер. Проверила билет учителя, а затем поинтересовалась, есть ли проездные документы... у улиток.
Поначалу Николя воспринял реплику за шутку и даже рассмеялся. Мол, попадаются же среди железнодорожных служащих остроумные экземпляры. Однако контролерша никак на это не отреагировала и с серьезным видом повторила вопрос. Осознав, что его не разыгрывают, учитель удивленно развел руками.
Тут-то ему и объяснили, что по действующим на французских железных дорогах правилам на домашних или любых других животных весом до шести килограммов следует приобретать билет в 5 евро 10 центов. В противном случае полагается штраф, который и был выписан пораженному педагогу. При этом контролерша явно по доброте душевной выписала штраф на сумму стоимости одного билета, а ведь могла, предварительно пересчитав, оштрафовать каждую из 20 улиток-безбилетниц.
Когда эта история попала в печать, пресс-атташе дирекции Национального общества железных дорог (SNCF) пришлось отреагировать, ответственно заявив, что контролер, проявившая бдительность, была "права и действовала в соответствии с инструкцией". Правда, после, судя по всему, чтобы успокоить путешествующую общественность, было сообщено, что штраф учителю аннулирован, а 5,10 евро ему возвращены.
Не менее абсурдная история произошла в Совтерре в департаменте Гар на юге страны. А если точнее, на кладбище, что рядом с городом. Там на 38 евро оштрафовали местную жительницу по имени Жозиана, муж которой скончался несколько лет назад. За что? За то, что на его могиле она выпила бокал шампанского. Вместе с сыном и несколькими друзьями пришла на кладбище в годовщину смерти супруга с тем, чтобы, как водится, почтить его память. У нас в таких случаях поминают и чем покрепче, а вот муж Жозианы на смертном одре взял с нее обещание отмечать эту скорбную дату шампанским, к которому при жизни относился с уважением. Не успела Жозиана осушить первый бокал, как появились полицейские. Как позже узнала вдова, им просигнализировал кто-то из посетителей кладбища.
Оштрафовали ее, как обозначено в протоколе, "за нарушение спокойствия и общественного порядка". Дама, выполнявшая последнюю волю любимого мужа, возмущена до глубины души. Она не собирается оставлять без последствий нанесенное ей, а заодно и покойнику оскорбление и подала жалобу на действия полиции.
Пенсионерке запретили дефилировать в бикини
"Прочитав письмо, я была ошарашена, почувствовала себя униженной, словно надо мной поиздевались. Не думаю, что кто-то из детей расстроился или обиделся из-за купальника. А если бы это было на пляже?" - заявила Крейн репортерам. В уведомлении, за сам факт оформления которого придется теперь заплатить штраф в размере 100 фунтов (примерно 8 тысяч рублей. - Прим.ред.), также указано, что впредь женщине запрещается "дефилировать" в бикини по ее частной собственности. В случае несоблюдения этого правила ее вызовут в суд, и там штраф может возрасти уже до 2,5 тысячи фунтов - более 200 тысяч рублей.
Подобного рода "санкции" существуют в стране с 2014 года в качестве меры по привитию и поддержанию "высоких социальных стандартов общества". За это время было выписано более 20 тысяч штрафов по совершенно разным поводам. Так, людей наказывают за разведение куриц на их частной территории, за кормление птиц и установку кормушек, а также - за нескошенный газон и кустарник. А недавно городские власти оштрафовали владельца "покосившегося сарая" и постановили отремонтировать его в кратчайшие сроки.
Кто так обзывается...
Еще один пенсионер, 70-летний житель города Росток, поплатился за оскорбление директора музея-заповедника Гессенский парк, которого в электронном письме назвал... "олухом". Поводом для возмущения стало решение музейного руководства сделать бесплатным вход для беженцев. Директор счел такую вольность в свой адрес страшным унижением собственного достоинства и довел дело до суда. В результате его обидчика оштрафовали на 1000 евро. Вообще немецкие суды полны обвинительных приговоров как за словесные, так и за невербальные оскорбления. В этом не было бы ничего необычного - благо статья 185 уголовного кодекса ФРГ позволяет за них наказывать. Забавным выглядит, скорее, "состав преступления". Так, за высунутый язык можно нарваться на штраф в 150 евро. За демонстрацию "птицы" (когда указательным пальцем стучишь себе по лбу - это как у нас покрутить у виска) - 750 евро. Дороже всего обойдется жест "дворники" (размахивание ладонью перед лицом собеседника) - 1000 евро. Вообще-то точных расценок нет, все они взяты из судебной практики. Сайты немецких адвокатов пестрят советами в духе "Как поступить, если вам не нравится, что вас обзывают". Главное - найти свидетелей и быстренько составить иск - не позднее, чем через три месяца. За выражение "Помидоры на глазах" (что-то вроде "Ты что, слепой!") один задира схлопотал 150 евро. Эпитет "дубинноголовый" стоил грубияну 750 евро. Не оценил судья и образность реплики: "Солнце выжгло тебе весь мозг!", обязав красноречивого оратора выплатить истцу 600 евро.
Особенно осторожным надо быть с немецкими полицейскими. За обращение к стражу порядка "на ты" грозит штраф 600 евро. Главное - не называть сотрудника полиции "клоуном в форме". Судебная палата Берлина вынесла заключение о том, что "понятие "клоун" сродни "весельчаку" и "шуту", то есть человеку, который выставляет себя в нелепом свете". За подобное неуважение с гражданина может быть взыскано до 1500 евро.
Спасать людей нужно молча
Например, несколько лет назад полиция в Великопольском воеводстве устроила "облаву" на преступников, вся вина которых заключалась в том, что на дверях их квартир нет номеров. "На входе в жилое помещение должен быть номер, потому что это недвижимость, у которой есть административно зафиксированные номера, и они должны быть обозначены на дверях", - пояснял тогда местному телеканалу TVN24 сотрудник познаньской полиции Анджей Боровяк, коллеги которого задержали несколько десятков таких нарушителей.
Еще один курьез случился с жителем Постомина, получившим штрафную квитанцию за правонарушение, почему-то зафиксированное фоторадаром в местности Траса. Проблема в том, что населенного пункта с таким названием в Польше, где можно найти несколько Вифлеемов и Парижей, а также один Лондон, не существует. По этой причине водитель решил оспорить штраф в суде. Однако судьи пришли к выводу, что отсутствие Трасы не означает отсутствия правонарушения, и вынесли решение, что злополучный мандат нужно переписать, указав в нем какую-нибудь реально существующую в округе деревню. Еще один пример слишком рьяного следования правилам продемонстрировал полицейский, выписавший штраф за нецензурную брань мужчине, помогавшему достать раненых в результате аварии автобуса пассажиров. Прохожий, по своей инициативе включившийся в спасательную операцию, был оштрафован на 100 злотых (около 1600 российских рублей).
Но по-настоящему интересные прецеденты случались в Польше в старину. Особенно в те времена, когда животных в польском праве приравнивали к людям. Например, известен случай, когда в средние века польские крестьяне пожаловались властям на саранчу, регулярно уничтожавшую их посевы. Те воззвали к саранче, однако это не принесло эффекта. Тогда местные власти решили прибегнуть к судебному преследованию саранчи, назначили ей адвоката и завершили процесс мировым соглашением, по которому саранче отходили наименее плодородные территории. Правда, решение суда не было исполнено.
Саранче повезло больше, чем свинье, задавившей своего хозяина. По сохранившимся записям суд приговорил животное к смерти через повешение.