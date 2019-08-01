Даже в Германии, которая считается одной из самых рациональных стран Европы, можно нарваться на штрафы по весьма курьезным поводам. Так, 85-летний пенсионер из Дюссельдорфа был наказан за "использование автобусной остановки не по назначению". Он просто ненадолго присел на скамейку отдохнуть, не собираясь при этом пользоваться общественным транспортом. Вскоре ему пришла квитанция с требованием уплатить в городскую управу 35 евро. Возможно, на этом история бы закончилась, не получи она широкую огласку в соцсетях. В результате коммунальные власти извинились перед пожилым мужчиной, а штраф аннулировали "за отсутствием состава правонарушения".

Участницы традиционного "бабьего карнавала" в Германии могут разориться на штрафах за гримасы. Фото: Reuters

Еще один пенсионер, 70-летний житель города Росток, поплатился за оскорбление директора музея-заповедника Гессенский парк, которого в электронном письме назвал... "олухом". Поводом для возмущения стало решение музейного руководства сделать бесплатным вход для беженцев. Директор счел такую вольность в свой адрес страшным унижением собственного достоинства и довел дело до суда. В результате его обидчика оштрафовали на 1000 евро. Вообще немецкие суды полны обвинительных приговоров как за словесные, так и за невербальные оскорбления. В этом не было бы ничего необычного - благо статья 185 уголовного кодекса ФРГ позволяет за них наказывать. Забавным выглядит, скорее, "состав преступления". Так, за высунутый язык можно нарваться на штраф в 150 евро. За демонстрацию "птицы" (когда указательным пальцем стучишь себе по лбу - это как у нас покрутить у виска) - 750 евро. Дороже всего обойдется жест "дворники" (размахивание ладонью перед лицом собеседника) - 1000 евро. Вообще-то точных расценок нет, все они взяты из судебной практики. Сайты немецких адвокатов пестрят советами в духе "Как поступить, если вам не нравится, что вас обзывают". Главное - найти свидетелей и быстренько составить иск - не позднее, чем через три месяца. За выражение "Помидоры на глазах" (что-то вроде "Ты что, слепой!") один задира схлопотал 150 евро. Эпитет "дубинноголовый" стоил грубияну 750 евро. Не оценил судья и образность реплики: "Солнце выжгло тебе весь мозг!", обязав красноречивого оратора выплатить истцу 600 евро.

За высунутый язык можно нарваться на штраф в 150 евро, а покрутить у виска - 750 евро

Особенно осторожным надо быть с немецкими полицейскими. За обращение к стражу порядка "на ты" грозит штраф 600 евро. Главное - не называть сотрудника полиции "клоуном в форме". Судебная палата Берлина вынесла заключение о том, что "понятие "клоун" сродни "весельчаку" и "шуту", то есть человеку, который выставляет себя в нелепом свете". За подобное неуважение с гражданина может быть взыскано до 1500 евро.