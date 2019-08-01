Еще один пенсионер, 70-летний житель города Росток, поплатился за оскорбление директора музея-заповедника Гессенский парк, которого в электронном письме назвал... "олухом". Поводом для возмущения стало решение музейного руководства сделать бесплатным вход для беженцев. Директор счел такую вольность в свой адрес страшным унижением собственного достоинства и довел дело до суда. В результате его обидчика оштрафовали на 1000 евро. Вообще немецкие суды полны обвинительных приговоров как за словесные, так и за невербальные оскорбления. В этом не было бы ничего необычного - благо статья 185 уголовного кодекса ФРГ позволяет за них наказывать. Забавным выглядит, скорее, "состав преступления". Так, за высунутый язык можно нарваться на штраф в 150 евро. За демонстрацию "птицы" (когда указательным пальцем стучишь себе по лбу - это как у нас покрутить у виска) - 750 евро. Дороже всего обойдется жест "дворники" (размахивание ладонью перед лицом собеседника) - 1000 евро. Вообще-то точных расценок нет, все они взяты из судебной практики. Сайты немецких адвокатов пестрят советами в духе "Как поступить, если вам не нравится, что вас обзывают". Главное - найти свидетелей и быстренько составить иск - не позднее, чем через три месяца. За выражение "Помидоры на глазах" (что-то вроде "Ты что, слепой!") один задира схлопотал 150 евро. Эпитет "дубинноголовый" стоил грубияну 750 евро. Не оценил судья и образность реплики: "Солнце выжгло тебе весь мозг!", обязав красноречивого оратора выплатить истцу 600 евро.
Особенно осторожным надо быть с немецкими полицейскими. За обращение к стражу порядка "на ты" грозит штраф 600 евро. Главное - не называть сотрудника полиции "клоуном в форме". Судебная палата Берлина вынесла заключение о том, что "понятие "клоун" сродни "весельчаку" и "шуту", то есть человеку, который выставляет себя в нелепом свете". За подобное неуважение с гражданина может быть взыскано до 1500 евро.