Власти Китая и США с острожным оптимизмом оценили возобновление переговоров, направленных на прекращение торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, которые стали первыми с момента их коллапса около трех месяцев назад. Китайская Global Times утверждает, что состоявшийся в Шанхае и 12-й по счету раунд консультаций прошел в "конструктивной и эффективной" обстановке и стал "новым началом". Источник газеты рассказал, что делегации, в состав которых вошли вице-премьер КНР Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, "провели глубокий обмен мнениями" и "проявили гибкость".

Заявление Белого дома по итогам консультаций было более сдержанным, но также оценило встречу как "конструктивную". Тем не менее обе стороны пока крайне скупы на подробности переговоров, состоявшихся за закрытыми дверьми. Часть аналитиков считает это свидетельством того, что реального прогресса пока добиться не удалось, а потому чрезмерный оптимизм относительно перспектив завершения торговой войны проявлять преждевременно.

Пока известно, что в центре внимания были вопросы передачи технологий и нарушения прав интеллектуальной собственности, в чем США обвиняют Поднебесную. Кроме того, как сообщили в Белом доме, Китай подтвердил готовность увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, хотя и делать это исходя из своих потребностей. При этом в Пекине ждут от Вашингтона создать благоприятные условия для увеличения импорта.

Такое решение можно расценивать как шаг навстречу Вашингтону, ведь американские фермеры составляют важную часть электората президента Дональда Трампа, а потому их интересы - один из его главных приоритетов. Так, в самом начале торговой войны Пекин пытался давить на Трампа именно угрозами повысить пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, рассчитывая, что глава Белого дома не решится нанести ущерб своим фермерам. Расчет, как показала практика, не оправдался.

Пока шли консультации обе стороны старались продемонстрировать прочность своих позиций. Президент Дональд Трамп в "Твиттере" бравировал, что "поставил Китай на колени", утверждая, что введенные им пошлины стоили Поднебесной миллионов рабочих мест и привели к спаду экономического роста. По его словам, Вашингтон и Пекин либо заключат "прекрасную сделку", либо "не заключат соглашение вообще". Агентство "Синьхуа" со своей стороны заявило, что оценки главы Белого дома "сильно преувеличены".

Впрочем, сам факт возобновления консультаций на высоком уровне - уже достижение. Стороны договорились в августе провести несколько рабочих совещаний, а в сентябре выйти на очередной раунд переговоров в США. Напомним, в мае консультации, продолжавшиеся около полугода, зашли в тупик. Пекин возложил ответственность за срыв на "неискренность" переговорщиков Вашингтона, а Трамп обвинил китайцев в попытках пересмотреть уже зафиксированные пункты торговой сделки.

После этого стороны обменялись очередной волной повышения таможенных пошлин. Белый дом увеличил тарифы с 10 до 25 процентов на товары из Китая, годовой объем поставок которых в США оценивается в 200 миллиардов долларов. Кроме того, он пригрозил, что повысит пошлины и на весь остальной импорт из Поднебесной на сумму около 300 миллиардов долларов, но пока придержал это решение. Пекин в ответ с 1 июня предпринял аналогичные действия, повысив таможенные пошлины на 5 тысяч американских товаров, годовой объем поставок которой в Поднебесную составляет около 60 миллиардов долларов.