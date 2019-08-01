Занимающиеся Северной Кореей эксперты очень хорошо знают (или хотя бы часто слышали) о торгово-экономической зоне (ТЭЗ) Расон, расположенной на самом северо-востоке страны, в районе, который находится на стыке трёх границ - КНДР, России и Китая.

Став с 1991 года самой первой ТЭЗ в КНДР, она остаётся пока единственной зоной, которая продолжает существовать и развиваться не только в планах, но и в реальности. Некоторые считают, что Расон является своего рода "полигоном северокорейских реформ", где руководство КНДР внедряет самые новые, передовые методы производства, экономики и общественных отношений, распространяя затем наиболее успешные из них на всю страну.

Действительно, это место - не самое обычное для КНДР. В нём не особо удивляются при виде иностранцев, которых здесь живёт довольно много. В ТЭЗ работает большое количество совместных предприятий, куда вложили деньги зарубежные инвесторы, сделавшие ставку на Северную Корею.

Первоначально мне довелось побывать в Расоне в 2014 году, а недавно удалось ещё раз посетить это место. В предыдущий раз мы в передвижениях были сильно ограничены, так как тогда, из-за начавшегося в мире распространения эпидемии Эболы, власти КНДР всех прибывавших из зарубежья - что соотечественников, что иностранцев - помещали на трёхнедельный карантин. Потому мы увидели лишь часть города и сам порт Раджин, который является крупнейшим населённым пунктом и центром ТЭЗ Расон. Теперь же ограничений на путешествия и передвижение в пределах ТЭЗ не было.

За прошедшие пять лет произошло много событий, но в последние годы Северная Корея оказалась под жесточайшими международными санкциями. Впрочем, как удалось увидеть, эта зона за несколько лет смогла преобразиться в лучшую сторону, развиться, а жизнь в Расоне течёт или даже бурлит вопреки не самому благоприятному отношению к КНДР.

Раджин - пять лет спустя

Что касается непосредственно города Раджин, то в глаза сразу бросилось увеличение количества зданий в 20-25 этажей. При этом их дизайн различался и был зачастую весьма оригинальным. В частности, запомнилось здание, состоящее из двух покатых "башен-близнецов". В городе появились офисные и жилые здания, которые, как мне объяснили, строили как на деньги китайских инвесторов, так и на средства северокорейского государства. Как в Раджине, так и втором крупнейшем населённом пункте ТЭЗ - Сонбоне, выросли новые гостиницы, торговые центры, увеличилось количество рынков. То же самое можно сказать и про состояние общей инфраструктуры. Как в самом городе, так и за его пределами, дороги стали получше.

В городе построили новый спортивный центр, большой Дворец пионеров. В Раджине с 2015 года появилась ещё одна достопримечательность, на которую вам обязательно укажут местные сопровождающие - здесь теперь стоят большие статуи вождей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Со склона холма этого мемориала открывается хороший вид на весь город, а идущий от него проспект выходит прямо к приморскому парку.

Кстати, в парке тоже заметны улучшения. Теперь там есть ещё и комплекс открытого аквапарка, работающего в жаркие летние дни. Парк же - излюбленное место прогулок для жителей города и его гостей. Кроме того, там есть различные аттракционы и минизоопарк, который посещают местные школьники. Впрочем, насколько можно судить, появление иностранцев северокорейских ребят больше развеселило и заинтересовало, чем фазаны или олени в загонах зоопарка. Детишки с удовольствием практиковались в выкриках на всех известных им языках приветствий, но с визгами бросались врассыпную при попытках сфотографироваться вместе с ними...

На улицах города сейчас постоянно можно увидеть такси, включая поставленные из Германии электрокары концерна Volkswagen. Самое популярное средство передвижения на короткие расстояния здесь - это, безусловно, велосипед, но теперь нередко видны электровелосипеды и мопеды с аккумуляторными батареями.

Вечером сейчас заметно больше света. Сказывается общее улучшение ситуации со снабжением электричеством, по крайней мере, если сравнивать с 2014 годом. На улицах по-прежнему чисто и опрятно. Впрочем, это характерно для КНДР в целом. Тот или иной населённый пункт может быть и небогат, но грязи там не будет - в этом корейцам надо отдать должное, за чистотой они следят.

Конечно, нельзя сказать, что Раджин превратился в конкурента Гонконгу или Шанхаю, но изменения в сторону развития города налицо.

Китайский фактор

Безусловно, главные инвесторы в Расоне - это представители соседней Поднебесной. Не случайно, китайский - самый популярный для изучения в местных школах язык. Те же самые гостиницы, торговые центры, новые здания, заведения общепита, жилые дома и многое другое строится в первую очередь (или почти исключительно) на китайские инвестиции.

Примерно в 30 минутах езды у живописного острова Пипха, где есть неплохой пляж, на побережье расположен китайский отель и казино Imperial. Все гости там - представители Поднебесной. Сам отель и его инфраструктура функционирует в полной мере, а менеджер гостиницы с удовольствием устроил нам экскурсию по комплексу, пригласив заглядывать к ним почаще.

В самом городе в полном ходу китайские юани. Скажем даже так: проще увидеть, когда местные жители расплачиваются юанями, чем своими вонами. По словам местных иностранных бизнесменов, зарплату персоналу они платят также юанями.

Русский фактор

Впрочем, хотя среди иностранцев доминируют китайцы, но, наверное, самое крупное местное совместное предприятие с иностранным капиталом имеет прямое отношение к России. Это СП "РасонКонТранс", которое занимается реализацией логистического проекта "Хасан - Раджин". О проекте ещё в 2001 году договорились лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ир.

Данное предприятие, где трудится несколько десятков россиян и более сотни северокорейцев, является, пожалуй, главным и самым активным проектом взаимовыгодного сотрудничества между РФ и КНДР. "Сегодня на территории КНДР создан современный и удобный угольный терминал, который включает в себя инфраструктуру порта в г. Раджин и собственный участок железной дороги Туманган (Хасан в РФ) - Раджин, соединённый с Транссибирской магистралью. Благодаря созданной инфраструктуре совместного предприятия, российские экспортёры угля получили выгодные маршруты грузоперевозки и перевалки угля на рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - пояснил нам генеральный директор СП "РасонКонТранс" Иван Тонких, который ранее возглавлял департамент в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Но роль этого предприятия выходит далеко за рамки экономики. Это своего рода "уголок России" на территории КНДР, где бок о бок трудятся представители двух стран. Если всё сложится хорошо, то со временем к проекту присоединятся и представители Южной Кореи. Получится, что проект "Хасан-Раджин" и СП "РасонКонТранс" вносит вклад и в объединение двух Корей, а также в налаживание сотрудничества России и обеими частями Корейского полуострова.

Россиянам хорошо известен и ресторан Раджина "Русский мир", где всегда есть в том числе и блюда русской кухни. Его хозяин хорошо говорит по-русски и занимается бизнесом с россиянами.

На рынках и в торговых центрах Раджина часто можно увидеть продукты питания, напитки и прочие товары из России, что понятно с учётом близости границы с РФ.

Как в самом Раджине, так и в его окрестностях расположены несколько памятников воинам Советской армии, которые погибли при освобождении Корейского полуострова в годы Второй мировой войны. Отметим, что именно северная часть полуострова, включая непосредственно Раджин, стали аренами боев с японцами.

Кстати на территории современной ТЭЗ Расон в порту Унги, что совсем рядом с Раджином, 10 августа 1945 года в Корее произошёл последний воздушный таран Второй мировой войны. Группа штурмовиков под командованием младшего лейтенанта Михаила Янко, командира звена 37-го штурмового авиационного полка 12-й авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота, выполняла задачу по уничтожению транспортных средств Квантунской армии в порту Расин (ныне северокорейский город Расон). Уже после успешной атаки самолёт младшего лейтенанта подбили, а сам лётчик был ранен. Командир и воздушный стрелок приняли решение не покидать машину и направили пылающий штурмовик в центр портовых сооружений, на огромное здание в центре, которое было отмечено как военный объект. 14 сентября 1945 года Михаилу Янко присвоили звание Героя Советского Союза, а его товарища по экипажу, младшего сержанта Ивана Бабкина наградили Орденом Отечественной Войны 1-й степени (обоих посмертно). Сейчас их останки, а также ещё нескольких десятков воинов Советской Армии покоятся в братской могиле на склоне одного из холмов Раджина.

Надо отдать должное местным властям - они содержат захоронения и памятники в образцовом состоянии. Вообще же над мемориалом взяло шефство СП "РасонКонТранс", проводя здесь 9 мая акцию "Бессмертный полк" и возлагая цветы. "В перспективе мы хотим вернуть памятнику в какой-то степени первоначальный вид и намерены установить у братской могилы копию винта Ил-2, как это было в самом начале, в память о том самом последнем таране войны. С соответствующей просьбой мы обратимся к местным властям, думаю, что они не откажут нам", - рассказал заместитель генерального директора СП "РасонКонТранс" Роман Минкевич.

Так что, может, россияне и не составляют большинство иностранцев Расона, но российское присутствие здесь есть и хорошо заметно. Это позволяет РФ и КНДР сотрудничать, реализуя взаимовыгодные проекты.

Иногда можно слышать высказывания о том, что Северная Корея не несёт никакой практической ценности для России и сотрудничество с ней убыточно. Однако работающие с ней бизнесмены из РФ придерживаются иной точки зрения. "В любом случае это новый, ещё по сути неоткрытый рынок, это целая страна. КНДР нуждается в очень многих товарах, и здесь открывается большое поле для сотрудничества с Россией. Российские промышленные товары, продукты питания пользуются в КНДР куда большей популярностью, чем китайские. Нашу продукцию считают более качественной, а потому охотно покупают. А потому нам надо активно заходить сюда, столбить свои позиции, ниши. Благосостояние корейцев растёт, а это значит, что у них есть деньги. КНДР имеет большие перспективы в качестве рынка сбыта нашей продукции. Помимо этого, есть и другие многообещающие для РФ направления сотрудничества с Северной Кореей - логистика, транспорт, сфера услуг, энергетика и другие. Когда санкции снимут, то все эти возможности станут сразу доступными, и надо быть к этому готовыми. Но и сейчас имеются хорошие области для взаимовыгодного взаимодействия между Россией и КНДР", - рассказал "РГ" один из российских бизнесменов, который вот уже несколько лет работает с Северной Кореей.

Влияние санкций

Конечно, трудно отрицать, что международные санкции оказали сильное влияние на работу ТЭЗ Расон. Если бы не было санкций, то город и прилежащие территории, а также многие проекты, включая российско-корейский "Хасан - Раджин", смогли бы функционировать в более активном режиме. Для ряда местных производителей и бизнесменов стал мощным ударом запрет на экспорт морепродуктов в Китай, в настоящую проблему зачастую превращается завоз даже самого безобидного, необходимого для обычной жизни оборудования и материалов в КНДР.

Тем не менее, насколько можно судить, город активно живёт и развивается. Центром деловой активности для местных жителей, безусловно, является местный рынок. Там идёт очень оживлённая торговля и купить можно практически всё - от продуктов питания, рыбы, мяса, сувениров и школьно-письменных принадлежностей до электромопедов, северокорейских планшетных компьютеров, холодильников и последних версий биде. Товары в основном как местного производства, так и из Китая, России и некоторых других стран.

В городе также появилась пара достойных кофеен, где на наш выбор было пара десятков видов кофе. По словам хозяйки одного из таких заведений, в последнее время подобные места пользуются всё большей популярностью. Мода на кофе пришла и в Северную Корею.

Трудно предсказать, как сложится дальше будущее этого региона, но пока, даже несмотря на непростую внешнюю ситуацию, эта экономическая зона продолжает развиваться и изменяется в лучшую сторону. Очевидно, как по одежде, так и по ценам, а также ассортименту услуг и товаров, что у населения стало больше доходов.

На данный момент Расон - единственная реально действующая торговая экономическая зона Северной Кореи. Что в ней происходит - это своего рода эксперимент. Вполне может быть, что здесь руководство КНДР "обкатывает" модель развития, которая потом распространится на всю страну. Как неоднократно подчёркивали все, кто здесь живёт и работает - представители местных властей, бизнесмены, рабочие, рядовые люди - они очень хотели бы увидеть отмену международных санкций, потому что тогда этот регион будет первым, куда хлынут инвестиции и где заработают новые проекты. А потенциал у зоны большой - как с точки зрения промышленности, торговли и транспорта, так и развития туризма. В этих местах очень красивое побережье, чистое море и красивые горы.