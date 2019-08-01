Lenovo представила сразу четыре новые модели смартфонов

Компания Lenovo презентовала новинки для российского рынка - сразу четыре новых смартфона. Устройства будут конкурировать в среднем ценовом сегменте.

Самая младшая модель - A5 на основе процессора MediaTek. У этого смартфона HD+ экран с диагональю 5,45 дюйма, одномодульная камера 13 Мп и аскетичный внешний вид. Работает устройство на Android 8.

Классом повыше идет модель K9. Она также построена на базе платформы MediaTek с чуть более мощным процессором. Отличается смартфон от младшей модели еще и размером экрана - 5,7 дюйма и разрешение HD+; двойной основной камерой 13 Мп + 5 Мп и градиентом на задней панели. Устройство также получило восьмой "андроид".

Следующая модель - K5 Pro. В этом смартфоне уже платформа от Qualcomm: процессор 636-й серии и 4 Гб оперативной памяти. Устройство имеет большой 6-дюймовый экран с разрешением FHD+. Основная камера поддерживает разрешение 16 Мп + 5 Мп.

Последняя модель в продуктовой линейке - S5 Pro. В этом смартфоне также используется процессор Snapdragon 636, у него большой 6,2-дюймовый FHD+ экран и тонкий металлический корпус. Двойная камера - 20 Мп + 12 Мп, селфи-камера - 20 Мп + 8 Мп.

Две старшие модели также работают на Android 8 с фирменной оболочкой ZUI. Аккумуляторы K5 Pro и S5 Pro емкостью 4050 мАч и 3500 мАч соответственно поддерживают быструю зарядку.

Стоимость устройств в рознице составит 15990 рублей за S5 Pro 4 Гб + 64 Гб, 13990 рублей за K5 Pro 4 Гб + 64 Гб, 9990 рублей за K9 3 Гб + 32 Гб и 6990-8990 рублей за A5 в зависимости от модификации.