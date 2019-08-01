Ляшко и Кличко объединились против "зеленой чумы"

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил мэру Киева Виталию Кличко объединить усилия в борьбе против действующего президента страны Владимира Зеленского или "зеленой чумы", как политик назвал главу украинского государства в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Сегодня я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины", - заявил Олег Ляшко.

По его словам, руководитель киевской администрации согласился. Ляшко призвал других лидеров политических сил страны присоединяться к борьбе против Владимира Зеленского.

Напомним, что Олег Ляшко не попал в число депутатов Верховной рады по итогам голосования в украинский парламент. Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Радикальная партия Украины разместилась на шестом месте со скромным результатом в 4 процента.

Мэр Киева Виталий Кличко также имеет право быть недовольным Владимиром Зеленским. Ранее глава украинского государства предложил столичному градоначальнику уйти в отставку. Местные СМИ сообщали, что Зеленский и Кличко общались по этому поводу. Разговор состоялся в спокойной атмосфере. По некоторой информации, вскоре действующему мэру Киева найдут замену.