Медведев назначил нового директора департамента пресс-службы правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Екатерину Осадчую директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ранее занимавший данный пост Михаил Бубен освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Екатерина Осадчая ранее была пресс-секретарем "Вымпелкома", "СТС Медиа", "Профмедиа". В 2012-2018 годах руководила департаментом внешних коммуникаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Последнее ее место работы - директор по связям с общественностью в Инвестиционной компании "Роквелл Капитал".