МИД: Москва не ведет закулисных переговоров с Венесуэлой

Российская сторона не ведет закулисных переговоров с Венесуэлой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"У нас нет никакой скрытой повестки дня, мы закулисно ни о чем ни с кем не договариваемся", - заявил дипломат, которого цитирует ТАСС. По его словам, Москва эпизодически обмениваемся информацией с представителями оппозиционных кругов республики. Венесуэльские власти осведомлены об этом.

Россия выступает за мирное урегулирование кризиса в Боливарианской республике. Москва старается содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога, начатого при посредничестве Норвегии.

Ранее стало известно, что МИД России не планирует направлять делегацию в столицу Перу, где в начале августа пройдет конференция "в поддержку демократии в Венесуэле". Причиной стало несогласие Москвы с позицией организаторов мероприятия.

"Прежде всего, не убеждены в правильности подхода, при котором обсуждение "проблем демократии" в Венесуэле будет проходить без венесуэльцев, представленных правительством Николаса Мадуро и другими политическими силами", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что на однодневной встрече с заявленным участием около 100 делегаций, придерживающихся разных позиций, вряд ли можно согласовать меры реальной помощи в нахождении развязок сложных проблем, стоящих перед Каракасом.