МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2"

Законопроект Сената США о введении ограничительных мер в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", является очередным витком русофобской кампании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать", - подчеркнула она. По ее словам, Вашингтон неоднократно вводил новые санкции в отношении Москвы, однако так ничего и не добился. Вокруг "Северного потока-2" наблюдается аналогичная ситуация.

"Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, когда публично расписываются в нежелании подключиться или дать возможность другим подключиться к выгодному для них проекту", - резюмировала дипломат.

К настоящему моменту строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 71 процент, передает ТАСС со ссылкой на "Газпром". По дну Балтийского моря проложили уже 1739,4 километра газопровода. В проекте наряду с российским холдингом участвуют германские компании Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.