МИД: События в Персидском заливе могут привести к военному столкновению

В Москве с озабоченностью наблюдают за ситуацией в зоне Персидского залива. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с тревогой воспринимаем существенное нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива", - отметила она. По словам дипломата, развитие событий чревато рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения. Вашингтон, как уточнила Захарова, намеренно обостряет ситуацию. На это, в частности, был направлен захват танкера с иранской нефтью Grace 1 в Гибралтаре. Захарова недоумевает по поводу реакции МИД Франции на протесты в Москве Видео: RT