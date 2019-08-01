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01.08.2019 18:24
Рубрика: Общество

Тайны "Форта смерти"

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Текст: Юрий Гаврилов, Олег Карякин
1 августа вечером в российской столице дали праздничный салют в честь 75-летия освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков. Сражение за город, организованное войсками 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с 1-м Прибалтийским и 2-м Белорусским фронтами, было частью стратегической наступательной операции "Багратион".
Редкое фото. Узники еврейского гетто в Вилиямполе с советскими офицерами, освободившими город. Фото: РИА Новости. Редкое фото. Узники еврейского гетто в Вилиямполе с советскими офицерами, освободившими город. Фото: РИА Новости.
Редкое фото. Узники еврейского гетто в Вилиямполе с советскими офицерами, освободившими город. Фото: РИА Новости.

Надо иметь в виду, что Каунас к лету 1944 года представлял собой мощный укрепрайон, прикрывавший кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Кроме того, в городе находился крупный узел шоссейных, железных и грунтовых дорог, соединявших его со всей Прибалтикой и позволявший немецкому командованию маневрировать резервами в любом направлении. Потеря Каунаса ухудшала и без того тяжелое положение германской группы армий "Север".

Как правило, немцы и литовские каратели производили массовые расстрелы у ям и котлованов, выкопанных руками их будущих жертв

За город фашисты держались отчаянно. Тем не менее Каунас очистили от захватчиков 1 августа 1944-го. По приказу Сталина в этот день в Москве состоялся салют - из 224 орудий было произведено двадцать артиллерийских залпов.

Тому историческому событию посвящен специальный раздел, открытый на официальном сайте Минобороны России. Он содержит уникальные архивные документы фронтовой поры, рассказывающие о мужестве и героизме бойцов Красной Армии в боях за второй по величине литовский город.

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Новый раздел содержит немало ранее засекреченных архивных документов, рассказывающих о зверствах фашистов и литовских националистов. Вот, к примеру, акт от 17 июля 1944 года о действиях местной эсэсовской организации "Смовчики" ("Душители") в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области.

На основании свидетельских показаний там написано, что националисты после жестоких издевательств и пыток уничтожили в этом селении около 900 жителей, в том числе стариков и грудных детей.

Многих из них "душители" закопали или сожгли живыми. "Постоянными обысками, облавами, арестами оставшееся население держалось в постоянном страхе и рабском исполнении любых затей оккупантов", - написано в акте.

Фото: БЕЛТА
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В предместье Каунаса - Вильямпольской слободе было создано еврейское гетто. Как говорится в документе, Вильямполь превратился в "лагерь ужасных пыток, издевательств, каторжной работы, полуголодного существования". Также на территории города действовали 4, 6, 7 и 9 форты, где уничтожалось местное население и военнопленные. Самым ужасным местом был 9-й, который прозвали "фортом смерти". Его узников морили голодом, выдавая в день им лишь по 100 граммов хлеба и жидкий суп из свеклы. При этом заключенных заставляли работать на пределе человеческих возможностей.

Всего в Каунасе было уничтожено 40 тысяч советских граждан и военнопленных, а также более 50 тысяч человек, угнанных из Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран. Как правило, немцы и литовские каратели производили массовые расстрелы у ям и котлованов, выкопанных руками будущих жертв.

Есть в новом разделе и документальные свидетельства участия литовских батальонов в карательных акциях на территории Белоруссии и Украины. Такие акции всегда сопровождались массовыми убийствами местного населения. Например, с 25 по 29 июня 1941 года литовские националисты провели Каунасский погром, в ходе которого были уничтожены несколько тысяч евреев.

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