Минсельхоз предлагает распространить нормы законопроекта об экологически чистой сельхозпродукции на рыбу, ягоды и грибы, сообщили в ведомстве. Производители органической продукции опасаются, что в итоге в России будет нарушена система органического земледелия, и готовят свои поправки.

Помимо собственно продовольствия экологически чистой продукцией в минсельхозе рассчитывают также признать ткани, парфюмерию, декоративную косметику, производимые из сельхозсырья. Министерство совместно с отраслевым сообществом прорабатывает план по продвижению бренда экологически чистой продукции и суббрендов на внутренний и внешние рынки, сообщили в ведомстве.

Суть законопроекта в том, что экопродукты должны производиться отдельно от прочих продуктов на почвах, свободных от потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, запрещается использовать клонирование, ионизирующее излучение, ГМО. Предполагается вести реестр производителей экопродуктов и оказывать им господдержку.

Сейчас надписи на упаковках вроде "био" и "эко" зависят только от фантазии производителей и часто превращаются в нечестный маркетинговый прием, отмечает аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

Однако перечень экопродуктов на полке может оказаться слишком широким. Дело в том, что производить их, согласно законопроекту, вообще-то можно с применением удобрений и агрохимикатов, стимуляторов роста растений и животных. В готовой экопродукции также могут быть и пищевые добавки, и ароматизаторы, и усилители вкуса. Разумеется, все эти препараты должны быть безопасны для человека.

Тут и начинаются споры о терминах. Новый законопроект во многом дублирует положения уже принятого закона об органической продукции, то есть в стране уже есть узаконенные помидоры "органик". Но такие овощи обязательно должны выращиваться без любых агрохимикатов, ГМО, стимуляторов. При этом в законопроекте об экологически чистой продукции существенных различий с продукцией "органик" не проводится. Получается, на рынке опять возникнет путаница.

В таком виде законопроект не будет способствовать увеличению количества реально экологически ориентированных предприятий, считает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

В России уже сложился рынок органической продукции, которая к тому же востребована за рубежом

В России уже сложился рынок органической продукции, которая к тому же востребована за рубежом. Чтобы не нарушить уже работающую систему, производители предлагают четко разделить органическую и экологическую продукцию. Для этого стоит взять за основу систему международных стандартов по системе экологического управления, добавить к ним российский экологический стандарт "Листок жизни" и частные стандарты для каждой группы однородных продуктов, говорит Коршунов. Например, некоторые российские производители уже сами сертифицировали свою продукцию "без антибиотиков", "без пестицидов".

Тогда не будет необходимости вводить параллельную систему учета и контроля для экопродукции, аналогичную органической системе. А единый знак экопродукции скорее должен быть национальным зонтичным брендом, по аналогии с китайской системой. В этом случае органические продукты будут иметь правовые гарантии качества.