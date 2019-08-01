Минск и Ташкент за два года полностью обновили свои отношения

Традиционном белорусским гостеприимством и радушием сопровождалась 1 августа церемония встречи во Дворце Независимости президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. "Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения", - констатировал глава Беларуси.

В этой связи он дал понять что товарооборот между странами, который составил по итогам прошлого года почти $160 млн, пока не соответствует имеющемуся потенциалу. Обе страны, уверен президент РБ, обладают гораздо большими возможностями. Фишкой визита главы Узбекистана в Минск Лукашенко назвал "развитие межрегионального сотрудничества".

Стороны уже осуществили много взаимных визитов на региональном уровне, организовали форум, выставку узбекской продукции, Дни культуры Узбекистана. Кроме того, перед визитом узбекского лидера в Минске был установлен бюст поэта, государственного деятеля и мыслителя Алишера Навои.

"Все это придает очень серьезные грани вашему визиту в Беларусь. То, что губернаторы с глазу на глаз переговорили и заключили массу договоров, - это главное. Наше дело - открыть им дорогу. По этой дороге должны пойти те, кто должен выполнять решения и реализовывать дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси", - добавил Лукашенко.

Во время встречи стороны планируют обсудить не только успехи в развитии двустороннего сотрудничества, но и имеющиеся недостатки. "Нет закрытых тем в Беларуси, нет тех вопросов, которые мы могли бы не решить. Наши экономики не пересекаются, мы взаимодополняемы. Все, что мы производим, нужно в Узбекистане. Все, что вы производите, необходимо нам. В той промышленной и сельскохозяйственной революции, которую вы начали в Узбекистане, мы, я думаю, будем не лишними и свое место найдем", - считает белорусский руководитель.

Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, напомнил, что это первый в истории двусторонних отношений визит президента Узбекистана в Минск. И подготовка к нему, подчеркнул он, была тщательной со стороны обеих стран. "Теперь надо пройти по тем точкам роста, где можем взаимодействовать на перспективу. У нас таких очень много", - добавил высокий гость. Он отметил, что переговоры с белорусским лидером, которые прошли накануне, были очень содержательными и доверительными. "Мы очень подробно обсудили вызовы и все, что творится в мире", - сказал он.

Сегодня у лидеров двух стран есть хорошая возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе и международной повестке дня, отметил Шавкат Мирзиёев. Это имеет важное значение, так как Узбекистан находится в Центральной Азии, а Беларусь располагается в центре Европы. "Проблемы, которые существуют, очень схожи", - считает узбекский лидер.

Одним из важных результатов визита он назвал активизацию прямых контактов между регионами. "Им не надо мешать, надо помогать регионам. Мы создали хорошую базу для взаимного общения", - подчеркнул Мирзиёев. Он обратил особое внимание на заинтересованность Ташкента в налаживании контактов с белорусскими предприятиями, признав, что РБ во многих отраслях за годы независимости достигла больших успехов. "Я всегда говорю членам правительства, межправительственной комиссии, что надо чаще встречаться, чтобы было меньше бумаг, а больше результата", - резюмировал он.

По итогам переговоров, сообщают источники в администрации Лукашенко, ожидается подписание пакета международных документов о развитии сотрудничества между странами в различных сферах.