Минск обозначил приоритетные направления в сотрудничестве с Ташкентом

Актуальные вопросы регионального и глобального характера, перспективы совместной работы в рамках Содружества Независимых Государств были в центре внимания во время официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск. На этом сделал акцент белорусский лидер в беседе с журналистами после переговоров 1 августа со своим узбекским коллегой, подчеркнув, что обе страны "являются стратегическими партнерами и намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества".

Узбекистан и Беларусь, сообщил также Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба, укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков. "Мы подтвердили готовность укреплять партнерство в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, другими вызовами и угрозами современности", - сказал белорусский руководитель.

Поступательно, по его словам, развивается диалог между странами и в гуманитарной отрасли. В прошлом году с успехом прошли Дни Беларуси в Узбекистане, а накануне визита Мирзиёева свое творчество в Минске демонстрировали узбекские мастера. "В области науки и образования имеется значительный потенциал для обмена опытом, обучения, стажировок специалистов, реализации совместных проектов", - отметил президент. Он добавил, что подписанный по итогам переговоров внушительный пакет документов нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества между странами, расширение возможности взаимодействия в сферах инвестиций, информации, образования и охраны окружающей среды.

Кстати, соглашение о производственной и научно-технической кооперации двух стран подписали вице-премьеры Владимир Дворник и Элёр Ганиев. Стороны также заключили, информирует БЕЛТА, межправительственные соглашения о межрегиональном сотрудничестве, о взаимном поощрении и защите инвестиций, о взаимном признании документов об образовании и обучении. Создание совместного Делового совета предусмотрено соглашением между торгово-промышленными палатами РБ и Узбекистана.

В числе документов, подписанных в Минске, есть и соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами и ведомствами обеих стран. Беларусь и Узбекистан договорились сотрудничать в области охраны окружающей среды и средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности, в сфере науки и технологий, информационно-коммуникационных технологий.

Министерства обороны подписали документ о взаимной передаче секретной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества, государственные таможенные комитеты - протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями.

Александр Лукашенко поблагодарил главу Узбекистана за его личный вклад в развитие двусторонних отношений. "Ваша воля, решительность сделать Узбекистан процветающей страной не только в Центральной Азии, но и в мире дали нам надежды на это сотрудничество", - заявил белорусский лидер.



