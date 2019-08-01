Миронов, Жириновский, Зюганов и Неверов поделились политическим опытом с молодежью

В сессии Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" приняли участие главы думских фракций. Опытные политики обсудили с начинающими широкий диапазон тем - от конкретных проблем регионов до внешних угроз.

Главы фракций пообщались с молодежью в рамках отдельных дискуссионных площадок, а также ответили на вопросы участников форума на общем пленарном заседании.

Особое внимание участники дискуссии уделили проблеме горящих лесов в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о необходимости отменить на законодательном уровне принцип "не выгодно - не туши". Он уверен, что для этого необходимо принять закон, запрещающий региональному руководству отказываться от тушения лесных пожаров на основании соображений "невыгодности". То есть в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов также подверг критике принцип об "экономически не выгодном тушении". Лесные пожары - это "выгорание легких планеты, это преступление перед всеми", заявил он. Зюганов добавил, что надо усилить борьбу с "черными" лесорубами - ведь нередко лесные пожары возникают из-за того, что они заметают следы. Кроме того, надо вспомнить советские методы профилактики пожаров.

- Необходимо восстановить систему охраны лесов и разумной эксплуатации, - подчеркнул лидер коммунистов. - Ведь сейчас - пока МЧС приедет за 50 километров, уже все сгорит.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил исключить зоны ответственности чиновников за участки леса. По его словам, нельзя, чтобы губернатор отвечал только за "свой кусочек", а остальные угодья "пусть горят". Будет еще лучше, если губернаторам вернут статус наместников, как при царе, тогда контроль государства во всех сферах - в том числе и пожарной - усилится.

Говоря о причинах масштабных лесных пожаров, Жириновский не исключил, что одной из них могло стать воздействие лазеров из-за границы. "Лазерные лучи - и заполыхает любой лес", - предупредил лидер ЛДПР.

В ходе дискуссии политики и молодежь успели обсудить немало тем - к чему приведет, если "взять все и поделить"; что такое настоящая демократия и многое другое. Однако основной темой пленарного заседания стали вопросы манипуляции сознанием.

На эту тему подробно высказался руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, который заявил, что в современной информационной эпохе принципиально важно научиться отличать правду от вымысла. Мир перегружен информацией, констатировал он. В результате люди перестают проверять достоверность фактов. "Правдой мы начинаем считать то, что попадает в верхние строчки поисковиков", - отметил Неверов. Поэтому главной технологией политиков (как, впрочем, и бизнеса) стало создание необходимой массы сообщений с нужной интерпретацией.

Так что политическая борьба в информационном поле выходит в сферу контроля над потоками данных. Выход один - анализировать в целом ситуацию, а не основываться на первых строках поисковой выдачи, заявил Неверов.

Но важно не просто отделить правду от вымысла, иногда важнее понять, в чьих интересах распространяется та или иная информация, подчеркнул парламентарий.

"Встречайтесь, общайтесь с разными людьми, - посоветовал он молодым политикам. - В деревнях, в городах, во дворах, общайтесь со людьми других взглядов - вы расширите свой кругозор, выйдете за рамки новостных каналов соцсетей".