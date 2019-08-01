Мультсериал "Маша и Медведь" побил очередной рекорд

Давно ставший легендарным эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" "Маша + каша" решительно и убедительно покорил очередной пик.

Задорную серию про противостояние слегка диковатой девочки и распоясавшегося продукта питания посмотрели на YouTube к этому дню более четырех миллиардов раз.

При этом еще два эпизода шоу посмотрели более миллиарда раз каждый, - уведомили в пресс-служба проекта: "Приятного аппетита" насчитывает более 1,3 миллиарда просмотров, а серия "Большая стирка" - более 1,1 миллиарда раз.

Стоит, кстати, напомнить, что в этом году Маша и Медведь отмечают юбилей - десятилетие. Подойдя к торжествам внушительно: общее количество просмотров контента сериала только на YouTube превышает пятьдесят миллиардов.

"Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, - это "Маша + каша", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

"Маша с кашей" вошли в Книгу рекордов Гиннесса-2019 - как самый просматриваемый мультфильм.