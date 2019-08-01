США сделали первый шаг к введению санкций против строящегося газопровода "Северный поток-2". По экспертному мнению, ограничения, связанные с проектом, могут обернуться серьезными рисками для Европы. Пока что инвесторы "Северного потока-2" смотрят на ситуацию оптимистично, рассчитывая получить разрешение на строительство от Дании и начать подачу газа вовремя.

Накануне стало известно, что комитет по иностранным делам cената США проголосовал за введение санкций против подрядчиков "Северного потока-2". Далее должно последовать голосование в самом сенате и одобрение минфина США. После документу предстоят процедура прохождения через палату представителей и подпись президента.

Законопроект о санкциях одобрили 20 членов комитета, против были двое. Его подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шейхин. Санкции заключаются в запрете на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Как позднее уточнила Шейхин, эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group S.A. и итальянскую Saipem SpA.

Вероятно, целеполагание законопроекта было уточнено сенаторами после критики коллег. В конце июля источники The Daily Beast в сенате сообщали, что принятию документа препятствует сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Указывалось, что он отложил рассмотрение санкционного законопроекта в комитете по иностранным делам и отправил сенаторам письмо, в котором указывал на его слабые места. В частности, Пол писал, что в документе не прописаны конкретные компании, которые должны попасть под ограничения, и обращал внимание, что санкции затронут слишком широкий круг союзников США по НАТО.

Как сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, комментировать последствия от введения санкций для "Северного потока-2" преждевременно, при этом на сегодняшний день все участники проекта остаются привержены цели его полной реализации.

Основной вклад в прокладку "Северного потока-2" действительно сделали Allseas Group S.A. и Saipem SpA, соглашается в разговоре с "РГ" директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Причем последняя уже исполнила все свои обязательства по контракту и сейчас по факту не участвует в реализации российских экспортных проектов, говорит он.

Обычно вводимые законами США санкции не распространяются на договорные отношения, имевшие место в прошлом. Таким образом, санкционные риски сохраняются только в отношении Allseas Group S.A., владеющей крупнейшим современным флотом трубоукладчиков и уникальным судном Pioneering Spirit, которое может прокладывать трубопроводы в сложнейших условиях и транспортировать буровые платформы, рассказывает Пахомов.

Таким образом, возможные санкции ставят Allseas Group в крайне сложную ситуацию: с одной стороны, отказ от участия в реализации российских проектов может быть расценен как односторонний отказ от обязательств по контрактам, что может повлечь штрафы, если таковые предусмотрены договором, уже не говоря о рисках формирования убытков и недополученной прибыли, подчеркивает Пахомов. С другой стороны, наложение санкций на компанию может привести к тому, что в перспективе она может потерять доступ к контрактам с заказчиками, зарегистрированными в странах, следующих санкциям США, добавляет он.

Существующие каналы поставок, по мнению эксперта, не смогут обеспечить потребность ЕС в газе

По мнению Пахомова, санкционный законопроект несет в себе риски в первую очередь для Европы. "Северный поток-2" - проект, в котором заинтересованы в первую очередь страны ЕС, такие как Германия, которая планирует в течение следующих пяти лет отказаться от использования атомной энергетики. Это значит, что потребность в экологичном топливе (то есть природном газе) со стороны энергетического сектора в ближайшие годы будет стремительно расти, и уже существующие каналы поставок обеспечить предложение не смогут", - говорит аналитик.

Пока что, судя по заявлениям "Газпрома" и инвесторов проекта, запустить "Северный поток-2" планируется в срок. Накануне глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле сообщил, что первое топливо по газопроводу пойдет к полуночи 31 декабря 2019 года. По его словам, задержек по реализации проекта не ожидается, несмотря на то, что разрешение на строительство пока не получено от Дании. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее указывал, что отсутствие разрешения Дании некритично, поскольку датский участок газопровода занимает только 130 километров и будет построен максимум за пять недель.