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01.08.2019 14:35
Рубрика: В мире

На пляжи Сардинии вернули 10 тонн украденного песка

Текст: Юрий Когалов

На пляжи Сардинии вернули 10 тонн песка, камней и ракушек, которые туристы пытались прихватить с собой в качестве сувенира. Как пишет Il Corriere della Sera, именно столько "конфиската" скопилось за десять лет только в международном аэропорту Ольбии, одном из трех, функционирующих на острове (из четвертого, принимающего внутренние рейсы, летают только в Рим).

По словам директора охраняемой морской зоны Таволара Аугусто Навоне, когда им позвонили из аэропорта, они подумали, что речь идет о небольшом количестве песка, нескольких бутылочках, и были крайне удивлены истинным положением вещей. "Они предупредили нас, что на их складах лежит весь песок, все образцы горных пород, ракушки, которые годами находили в чемоданах отдыхающих, покидающих остров, - рассказал Навоне. - Проблема возникла, когда нам сообщили об объеме изъятого материала: десять тонн!".

Фото: iStock
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"Это впечатляет, поскольку дает нам представление о том, насколько широко распространена привычка брать в качестве сувенира песок с пляжей", - отметил он.

Склады аэропорта оказались забиты пол-литровыми пластиковыми бутылками с песком, и когда зашла речь об их утилизации, возникла идея вернуть "сувениры" туда, где они были взяты.

Эксперты-геологи из Университета Кальяри определили два места, откуда могли их забрать: пляж Порто-Сан-Паоло и остров Таволара. Между ними и поделили весь песок и камни. По словам Навоне, операция не очень проста с логистической точки зрения, но она была завершена как раз к открытию курортного сезона.

Кроме того, местные власти намерены предотвратить в будущем разграбление пляжей. Уже в зоне прилета аэропорта Ольбии будут установлены таблички с правилами поведения, предупреждающие, что сбор песка является преступлением, которое наносит ущерб окружающей среде.

В мире Европа Италия
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