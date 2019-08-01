Названа главная причина развития рака

Американские исследователи из Бэйлорского медицинского колледжа пришли к выводу о том, что развитию рака способствует мутация определенного гена.

Как пишет MedicalXpress, речь идет о гене ТР53, способном предотвратить размножение раковых клеток. В публикации сообщается, что ученые изучили 10 225 образцов 32 различных видов рака и сравнила их с 80 000 мутациями, содержащимися в базе данных, которая формировалась три десятилетия.

После анализа этого огромного объема информации появилось более полное понимание того, как мутация гена TP53 связана с развитием онкологических заболеваний. Также отмечается, что раньше уже проводились исследования с TP53, но впервые ученые изучили такое большое количества опухолей и типов рака.

"Большинство исследований по TP53 фокусируются на одном виде рака. Глядя же на 32 различных типа онкологии, вы видите, что определенные модели сохраняются независимо от типа рака", - отмечают исследователи.

Также сообщается, что полученные результаты могут помочь в разработке новых подходов к лечению онкозаболеваний. Ученые даже называют TP53 "привратником" организма, препятствующим развитию рака.

"Поскольку TP53 является одним из важнейших привратников в профилактике рака, чем лучше мы понимаем этот ген, тем лучше мы сможем понять основы биологии рака", - считают исследователи.