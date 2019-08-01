Не шоколад: диетологи назвали самый полезный десерт

Специалисты считают мороженое более полезным десертом в сравнении с другими сладостями.

Сайт aif.ru приводит мнение старшего научного сотрудника Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, врача-диетолога Юлии Чехониной.

По ее словам, мороженое улучшает эмоциональный фон при депрессии и вообще настроение, поскольку содержит аминокислоту триптофан, необходимую для синтеза "гормона счастья" серотонина. Но при этом уточняется, что мороженое должно быть приготовлено с использованием натуральных молока или сливок. Также в натуральном мороженом может содержаться немного сливочного масла и сахар. А во фруктовом используется сок. Но следует избегать растительных жиров, загустителей и эмульгаторов.

"Если сравнивать с тортом или шоколадом, то лучше отдать предпочтение мороженому. Приятных эмоций получим не меньше, а пользы будет больше. Калорийность разных видов мороженого может отличаться. Молочное мороженое может содержать около 10 граммов жира, в сливочном и пломбире количество жира может варьироваться от 15 до 20 граммов. В куске торта или пирожного содержится около 25-30 граммов жира, то есть в три раза больше, чем в молочном мороженом", - отмечает Юлия Чехонина.

Также она рекомендует съедать в день не больше одной порции или стаканчика мороженого. Причем желательно без добавок - шоколада, сгущенки или варенья. К тому же классическое мороженое можно заменить фруктовым льдом и сорбетом, которые легко изготовить самостоятельно, взбив фрукты блендером и разместив полученную смесь в формочках в морозилке.