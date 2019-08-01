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01.08.2019 11:40
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов: Мне не 50 лет, чтобы были какие-то проблемы с мотивацией

Текст: Максим Домчев
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою против Дастина Порье и о том, что его мотивирует на победу.

Подготовка к поединку, который состоится 7 сентября в Абу-Даби идет полным ходом. В отличие от предыдущего боя россиянина на этот раз соперники в СМИ ведут себя предельно корректно и вежливо.

Фото: AP Photo/John Locher
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"Не обязательно обмениваться оскорблениями, чтобы мотивировать себя. Мотивация должна быть спортивной, а у меня она есть. Неважно, где я нахожусь - на турнире или в тренажерном зале, мотивация у меня есть всегда. Мне не 50 лет, чтобы были какие-то проблемы с мотивацией. Вы все увидите 7 сентября", - сказал Нурмагомедов в интервью RT Sport на YouTube.

Высказался Нурмагомедов и относительно будущего соперника. "Порье очень хороший соперник, боец, у него временный титул. Так что никаких проблем с желанием победить у меня нет. До боя осталось чуть больше двух месяцев. Для меня главное быть в хорошей физической форме, чтобы я мог драться все 25 минут или всю ночь, если нужно будет" - продолжил Хабиб.

По словам россиянина, он всегда следит за выступлением своих друзей и это может повлиять на настрой.

"Участие моих друзей и товарищей в боях в Абу-Даби, конечно, будет меня отвлекать. Надеюсь, они дадут мне хорошую энергию перед моим выходом. Главное, чтобы они выиграли и не испортили мне настроение. Когда твой близкий проигрывает, понятное дело, что ты будешь без настроения. Главное, чтобы они дали мне еще больше мотивации на победу", - сказал он.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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