"Оленья кожа" - пожалуй, наиболее "обычный" из фильмов чокнутого маэстро. Здесь нет ни пускающих дым через дырку в груди детективов, ни мстительных покрышек-убийц, ни даже копов-придурков из ада.

Впрочем, в контексте творчества Дюпьё "наиболее обычный" вовсе не значит "вполне нормальный". И хотя реальность в этом случае действительно более-менее "реальна", общее настроение всепроникающего идиотизма - в самом лучшем смысле этого слова - никуда не делось. И благодарить за это в первую очередь надо главное действующее лицо - наглухо поехавшего кукухой мужика средних лет, только что расставшегося с женой, которая теперь знать его не хочет.

Чтобы смягчить душевные страдания, он, попытавшись смыть свой пиджак в унитаз туалета на бензозаправке, решается на импульсивный поступок и осуществляет мечту своей жизни: покупает за какие-то космические (и как вскоре выяснится - последние) деньги куртку из оленьей кожи - самую прекрасную, по его мнению, на свете. Продавец, кстати, тоже с приветом: в качестве "маленького бонуса" к удачно сбытому ретро-барахлу он презентует чудаку-покупателю свою новёхонькую видеокамеру.

Обзаведшись двумя артефактами, которым предстоит круто изменить его жизнь, мужчина отправляется в пасторальную глушь, чтобы побыть наедине с собой и продолжить нелепо себя вести. Например, лишившись всех денег, он хладнокровно выбрасывает мобильный телефон в урну после неудачной попытки наладить диалог с супругой, после чего уже в другой урне ищет обед. Окружающие тоже в меру отведённого им скромного хронометража участвуют в создании пространства лёгкого абсурда: будь то совершенно внезапно сводящий счёты с жизнью портье или уличная шпана, обсуждающая самые неожиданные для уличной шпаны темы. Отчего реалистичности у "Оленьей кожи" особо не убавляется: в конце концов, наша с вами жизнь порой предстаёт не менее причудливым явлением и с такой же лёгкостью и частотой "рвёт шаблон".

Между тем по-настоящему уединиться человеку в оленьей коже не удаётся: куртка начинает с ним вести задушевные беседы. И вскоре обнаруживает редкое родство душ с хозяином (что, впрочем, совсем не удивительно, учитывая, что вещает она его устами), в результате чего влюблённость последнего оборачивается тотальной одержимостью.

Как выясняется, оба хотят одного: чтобы на планете остались только одна куртка и только один парень, который носит куртку. Вооружившись легендой о том, что он режиссёр, снимающий тут кино, воодушевлённый герой отправляется воплощать свою и своей куртки мечту. Попутно заменяя все элементы гардероба сделанными из оленьей кожи (с ними он, однако, вербальный контакт не устанавливает) и доводя до совершенства свой "стиль убийцы", которому наверняка позавидовал бы даже позирующий у зеркала Роберт Де Ниро.

Реализация осуществляется самыми простыми, хотя и трудоёмкими способами. Сначала они довольно гуманны, но в таком подходе фанатичный слуга куртки быстро разочаровывается, обзаводится лопастью от большого вентилятора и превращает "Оленью кожу" в один из самых смешных в истории фильмов про маньяка.

Угадать, куда понесёт мастера неадекватного кино Квентина Дюпьё в следующий раз, невозможно, но ждать его мы точно будем с нетерпением, ведь его работы с каждым разом очевидно становятся всё целостнее и остроумнее. А вдруг это будет сиквел "Оленей кожи"? Во всяком случае, на это ехидно пародирующая жанровые фильмы концовка даёт все основания рассчитывать. Вот это был бы номер.