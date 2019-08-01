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Опубликован сюрреалистический трейлер мультфильма о Бунюэле

Новости
    01.08.2019, 15:41
Текст:   Илья Маршак
Фото: youtube.com/ GKIDS Films

Трейлер анимационного фильма "Бунюэль в Лабиринте Черепах", посвященного знаменитому испанскому и мексиканскому кинорежиссеру Луису Бунюэлю, выложен на официальном YouTube-канале компании-дистрибьютора GKIDS.

В мультфильме рассказывается реальная история, стоящая за созданием документального фильма "Лас-Урдес: Земля без хлеба" (1933), когда после премьеры "Золотого века" (1930) критики перестали воспринимать его картины как нечто хорошее, журналисты распространяли о нем нелицеприятные слухи, а многие знакомые (в том числе соавтор Сальвадор Дали) и поклонники попросту отвернулись от мастера.

Интерес зрителей к сюрреалистическому, нередко трудному для понимания творчеству режиссера, начал угасать.

Бунюэль впал в глубочайшую депрессию, выйти из которой ему помогло предложение снять документальный фильм о беднейшем регионе Испании Лас-Урдес, ставшем символом отсталости страны.

Фото: youtube.com/ Маша и Медведь
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Столкнувшись с нехваткой денег на съемки, режиссер встречается со своим приятелем, скульптором-анархистом Рамоном Ацином, который становится случайным обладателем лотерейного билета с неплохим выигрышем. Бунюэль приступает к съемкам, однако его методы работы приводят в шок членов съемочной группы.

Режиссер картины Сальвадор Симо называет ее "приключенческим фильмом, в центре которого - один из самых интересных эпизодов в кинематографической истории" и "подробным рассказом об одном из главных мастеров кино, пытающемся найти свою цель", сообщает портал Collider.

Российская премьера "Бунюэля в лабиринте черепах" назначена на 12 сентября.

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