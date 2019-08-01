Оставить чаевые можно будет по карте

В ресторанах появится возможность дать официанту на чай с помощью банковской карты.

Особенность нового подхода заключается в том, что предназначенная к списанию сумма чаевых включена в общий счет в ресторане или кафе и отправляется напрямую официанту на его личный электронный кошелек, сообщили в платежной системе Visa, реализующей проект.

Россияне все чаще предпочитают оплачивать картой заказы в кафе и ресторанах. При этом картой все чаще оплачиваются даже небольшие заказы: если в 2016 году средний чек составлял 741 рубль, то в 2018 году - 663 рубля, свидетельствуют данные Visa.

В целом же, траты российских посетителей в общепите за последние три года выросли почти на 40 процентов. Только за первое полугодие этого года россияне потратили в ресторанах и кафе почти 90 процентов от объема за весь 2016 год.

Больше всего траты растут в столице и других крупных городах.

Клиенту намного удобнее расплатиться картой или при помощи смартфона, нежели идти и снимать наличные деньги. Все указывает на то, что безналичные платежи все прочнее укореняются в обществе. Осталось дождаться, когда картой можно будет свободно расплатиться в общественном транспорте.