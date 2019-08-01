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01.08.2019 10:37
Рубрика: Экономика

Оставить чаевые можно будет по карте

Текст: Екатерина Ясакова

В ресторанах появится возможность дать официанту на чай с помощью банковской карты.

Особенность нового подхода заключается в том, что предназначенная к списанию сумма чаевых включена в общий счет в ресторане или кафе и отправляется напрямую официанту на его личный электронный кошелек, сообщили в платежной системе Visa, реализующей проект.

Фото: iStock
Россияне смогут снимать наличные на кассах в магазинах

Россияне все чаще предпочитают оплачивать картой заказы в кафе и ресторанах. При этом картой все чаще оплачиваются даже небольшие заказы: если в 2016 году средний чек составлял 741 рубль, то в 2018 году - 663 рубля, свидетельствуют данные Visa.

В целом же, траты российских посетителей в общепите за последние три года выросли почти на 40 процентов. Только за первое полугодие этого года россияне потратили в ресторанах и кафе почти 90 процентов от объема за весь 2016 год.

Больше всего траты растут в столице и других крупных городах.

Клиенту намного удобнее расплатиться картой или при помощи смартфона, нежели идти и снимать наличные деньги. Все указывает на то, что безналичные платежи все прочнее укореняются в обществе. Осталось дождаться, когда картой можно будет свободно расплатиться в общественном транспорте.

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