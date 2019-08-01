Овечкин может завершить карьеру через два года

Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и один из самых ярких хоккеистов мира Александр Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году.

Контракт 33-летнего хоккеиста с "Вашингтоном" рассчитан до конца сезона 2020/21, после чего, вполне возможно, Александр Великий и закончит играть.

"У меня еще два года контракта. Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми", - приводит слова Овечкина ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли его сын заниматься хоккеем, Овечкин ответил: "Думаю, другого пути у него нет! Но вообще я думаю, что после того, как он начнет ходить, я приведу его на площадку. Если понравится, то будет заниматься. Заставлять его не будем".