Эксперимент помог ученым выявить особенности памяти шимпанзе

Ученые из института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) доказали, что у шимпанзе кратковременная память, как у семилетнего ребенка.

Судя по сложному социальному поведению шимпанзе и свойственному им чувству справедливости, а также по тому, что шимпанзе даже устанавливают в своих группах традиции, которые передаются из поколения в поколение, можно сделать вывод, что у животных отличная долговременная память.

Немецкие исследователи решили проверить, а как у них обстоит дело с рабочей памятью.

Рабочая память помогает управлять повседневными задачами и хранит информацию, необходимую в ближайшей перспективе. По этой причине она постоянно обновляется. Чтобы изучить производительность рабочей памяти шимпанзе, ученые провели эксперименты с тринадцатью животными и о результатах сообщили в журнале Biological Sciences.

Во время экспериментов исследователи прятали еду в непрозрачных контейнерах-коробках, каждая из которых имела свою форму и цвет. И если обезьяна находила в коробке еду, ей разрешали через некоторое время съесть ее. Затем условия усложнялись: коробки, включая и ту, где было угощение, накрывали тканью и меняли их местами.

Шимпанзе должны были запоминать, какой контейнер они уже открывали, а какой - еще нет.

Если животные вспоминали, какие коробки они выбирали в первом раунде, им давали еду из всех коробок. Кстати, во втором раунде все коробки выглядели одинаково и их не переставляли во время эксперимента.

Эксперимент показал: рабочая память шимпанзе находится на уровне семилетнего ребенка. И результаты "говорят об удивительном сходстве между способностями человека и шимпанзе, несмотря на эволюционные и жизненные различия", пишут авторы в статье. Девять из тринадцати животных вспоминали о своем выборе, который они сделали в начале эксперимента. Шимпанзе в среднем держали в памяти четыре коробки с обнаруженным в них угощением, а один молодой шимпанзе даже запомнил семь.

Интересно, что их память ухудшалась, как и у людей, если их что-то отвлекало, а именно: когда увеличивалось количество коробок, когда животные обращали внимание на что-то другое и когда увеличивалось время ожидания между раундами.

Кроме того, шимпанзе лучше запоминали те коробки, которые различались по цвету и форме. Таким образом, у них, как и у большинства людей, хорошо развита зрительная память.

И все-таки, несмотря на то, что, по мнению ученых, объем рабочей памяти у шимпанзе и ребенка сравним, тем не менее, существует большая разница. Оказалось, что ни одному из животных не пришло в голову во втором раунде просто открыть контейнеры один за другим. То есть, в отличие от людей, шимпанзе не использовали поисковые стратегии, чтобы облегчить себе задачу. По словам исследователей, отсутствие этой элементарной стратегии и говорит "о фундаментальных различиях между людьми и обезьянами".